Oostendse gidsenkring Lange Nelle pakt uit met aangepaste tochten in de stadsrand Timmy Van Assche

07 augustus 2020

14u49 3 Oostende De Oostendse gidsenkring Lange Nelle organiseert voorlopig geen bezoeken maar aan het centrum van de stad. Tot 23 augustus ligt de focus op bezoeken aan diverse biotopen aan de rand van de stad, zo laat voorzitter Marc Loy weten.

Omwille van de zomerse drukte in combinatie met het coronavirus mijdt de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle in overleg met Toerisme Oostende het stadscenrtum. Ze koos voor twee fietstochten en één wandeling in de periferie om stedeling en toeristen minder bekende hoekjes van de stad te presenteren. “Een fietstocht volgt een lusgedeelte van het ‘Groen Lint’ met de focus op het groene Oostende met haar polders, kreken, tuinen en parken, bos, maar ook stedenbouw en kunstwerken", zegt Marc Loy. De start is iedere donderdagnamiddag om 14 uur aan het toerismebureau op het Monacoplein. De tocht duurt 3 uur en eindigt in het Maria Hendrikapark.

“Een andere twee uur durende tocht gaat naar ‘Stene en haar Tuinen’ met aandacht voor de korte keten voedselproductie- en distributie en alternatieve woonprojecten”, vervolgt Loy. Deze tocht start elke dinsdagmiddag om 14 uur, eveneens op het Monacoplein.

De maritiem geïnspireerde ‘Oosteroeverwandeling’, tot slot, belicht de nieuwe Vuurtorenwijk, de visserij, het militaire verleden en de offshore industrie. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur kan je deze rondgang mee volgen. De start is voorzien op het Maritiem Plein bij het aanmeerponton van de veerdienst. Voor de twee fietstochten is het aantal deelnemers beperkt tot 14 personen. De Oosteroeverwandeling vertrekt met maximaal 10 geïnteresseerden met mondmasker. Deelname kan alleen mits reservatie vooraf via Toerisme Oostende. Per deelnemer betaal je 9 euro per tocht.