Oostendse gemeenteraad schakelt over op videoconferentie en is live te volgen Leen Belpaeme

21 april 2020

09u13 0 Oostende De Oostendse gemeenteraad zal op maandag 27 april niet fysiek samenkomen, maar wel via Skype-videoconferentie. “Met meer dan 40 personen dicht naast elkaar zitten in een raadszaal is compleet onverantwoord”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt.

De gemeenteraad in maart werd gehouden via een digitale stemming. Omdat de coronamaatregelen verlengd zijn tot mei komt ook deze maand de gemeenteraad niet fysiek samen, maar er is een oplossing uitgewerkt via videoconferentie. “Er is nood aan een democratisch bestuur en daar mogen we niet op inboeten. Dankzij de stadsdiensten kunnen de raadscommissies en gemeenteraad in de best mogelijke omstandigheden doorgaan”, zegt De Vriendt. De fracties gaan wel akkoord om geen interpellaties in te dienen, maar de snelle schriftelijke procedure blijft behouden. Hierdoor is het schepencollege verplicht om binnen 5 dagen te antwoorden op schriftelijke vragen van de oppositie over de coronamaatregelen.

De spreektijd per agendapunt wordt ook beperkt. Op het einde van de openbare zitting van de gemeenteraad komt er een kort actua-debat over de aanpak van het coronavirus in Oostende. De videoconferentie zal te volgen zijn via de livestream van de stad. Er wordt deze week al een teststemming gehouden om alle raadsleden de kans te geven om het systeem uit te testen.