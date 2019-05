Oostendse Frieda Deschacht gaat naar Vlaams parlement voor Vlaams Belang Leen Belpaeme

27 mei 2019

11u08 6 Oostende Frieda Deschacht is een verrassende nieuwkomer voor het Vlaams Belang in het Vlaams parlement. Ze zetelde al één legislatuur voor de partij in de Oostendse gemeenteraad, maar is vooral ook bekend als mevrouw Christian Verougstraete, jarenlang de voortrekker voor Vlaams Belang in Oostende. “Ik werk al jaren mee achter de schermen met mijn man, ik ken het klappen van de zweep”

Vlaams Belang kon ook in kanton Oostende een verrassende winst boeken, van 6,1 procent in 2014 naar 20,9 procent nu. Enkel N-VA scoort hier iets beter met 21,3 procent. De sterke winst is verrassend omdat de partij het in Oostende onder meer moest opnemen tegen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) voor het Vlaams parlement. Door de groei komt ook Frieda Deschacht in het parlement. “Ik was zelf ook verrast over het goede resultaat. Ik had wel al signalen gevoeld dat mensen positief staan tegenover ons project, maar ik had niet zo’n forse winst verwacht. We waren dan ook heel tevreden en opgelucht dat het werk van de voorbije jaren heeft geloond. Zeker ook voor Christian (Verougstraete, nvdr) was het mooi. In 2014 kregen we een grote opdoffer en toen moesten we toch even bekijken hoe we verder moesten.”

Frieda werkt achter de schermen mee met het Vlaams Belang. “Ik heb me het voorbije jaar volledig op de campagne gegooid. Vroeger heb ik als gezin- en bejaardenhelpster gewerkt. Ik wil met in het parlement dan ook inzetten voor volksgezondheid en gezin, maar ook voor toerisme.” Ze ziet de uitdaging zitten. “Ik kijk er naar uit. Politiek is bij ons thuis echt alomtegenwoordig, het is eten en drinken voor ons.”

Christian Verougstraete is niet verkozen. Hij stond als lijstduwer op de federale lijst van Vlaams Belang en haalde 8.507 voorkeurstemmen.