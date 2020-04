Oostendse brasserie Histoires d’O serveert extra beleving in take-away partyboxen Leen Belpaeme

28 april 2020

08u59 0 Oostende Histoires d’O biedt elk weekend een partybox aan. Inclusief cocktail, aperitief, menu, muziek, en waardebonnen. “We willen mensen een weekendgevoel geven.”

“Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Volhouden is de boodschap, maar bij de pakken zitten doen we niet”, zeggen zaakvoerders Kevin Beirens en Marion Ingelaere. Elke zaterdagavond pakt de brasserie uit met een Partybox. Een take-away homekit die de klanten na bestelling kunnen afhalen of aan huis geleverd krijgen. “We willen de mensen op die manier een weekendgevoel geven”, zegt Kevin Beirens. “De Partybox omvat zowat alles wat je op een zaterdagavond wenst. Een aperitief, een lekker menu, leuke muziek, en enkele verrassingen. We willen niet zomaar een gerecht meegeven, maar een totaalpakket aanbieden. We kiezen bewust voor belevingsboxen en niet voor een waslijst aan verschillende take away-gerechten.”

Brasserie Histoires d’O werkt telkens samen met lokale handelaars, zoals bistro Bottarga, chocolatier Olivier Willems, Le homard et La Moule in Bredene, slagerij Dierendonck, aroma Koffie, Gastrobar Frenchette, bistro Molenhuys ( De Haan ), enzovoort. Als extraatje krijgen de klanten waardebonnen van onder andere Menz, Kidz, Ferm, Lily, Point du Jour, Globe Store Oostende, Hotel Europe, Agence Vanbeckevoort,.. “Naast de Oostendenaars een goed gevoel geven, vinden we het ook belangrijk om lokale handelszaken extra in de kijker te zetten. Want we moeten er samen door”, zegt Beirens.

Het programma voor de komende weken staat ondertussen al vast. “Op 2 mei is de box samen met Bistro ’t Molenhuys uit Vlissegem, op 9 mei met de Eclips, op 16 mei met Dierendonck. Naast de partyboxen is de activiteitenkalender ook nog uitgebreid met een ‘Sushi take away (15 mei), een ‘moederdag brunchbox’ (10 mei), en zelfs een ‘Bingo Night’ op 29 april. “Wie een Bingo Box bestelt ontvangt een cocktail, een homemade ice tea, drie bingo-formulieren, leuke extra’s, en een link naar het online Bingo Live spel waarbij je kans maakt op drie mooie prijzen”, aldus nog Kevin Beirens.

Alle info op de facebookpagina van Histoires d’O of via info@histoiresdo.be