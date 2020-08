Oostendse brandweer moet her en der uitrukken voor omgewaaide bomen Siebe De Voogt

26 augustus 2020

08u21 5 Oostende Storm Francis raast over de provincie met windsnelheden tot 90 kilometer per uur aan zee, maar grote schade blijft voorlopig uit. In Oostende moest de brandweer vannacht wel al enkele keren uitrukken voor omgewaaide bomen.

De bomen staan nog vol in blad en vangen dus extra wind. Her en der zorgt dat voor wat problemen. De Oostendse brandweer moest onder meer uitrukken naar Stene en Zandvoorde voor omgewaaide bomen en ook op het Prinses Stefanieplein in het centrum begaf een exemplaar het door de felle windstoten. Brandweerlieden trokken rond 3.30 uur ter plaatse om de boom van het wegdek te verwijderen.