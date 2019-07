Oostendse band ‘Your Life On Hold’ een van de headliners op benefietfestival Summer Event in Schoten Toon Verheijen

29 juli 2019

14u04 34 Oostende De organisatie van Summer Event verwacht komende zaterdag meer dan 2.000 bezoekers voor de tweede editie van Summer Event. Een benefiet concert dit jaar ten voordele van het Kinderkankerfonds. De Oostendse band Your Life On Hold is een van de headliners naast het Duitse Diary of Dreams.

Summer Event is ontstaan uit een groep vrienden die een gemeenschappelijke kameraad verloor aan kanker. De eerste editie wisten ze maar liefst 10.615 euro in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar gaat de opbrengst naar het Kinderkankerfonds. toegang blijft gratis. Als de organisatie de interesse op facebook moet geloven, komen er meer dan tweeduizend mensen naar het gratis Gothic & New Wavefestival. Een van de bands komt met plezier van de kust afgezakt naar het Antwerpse Schoten. “We leerden Peggy via via kennen en ze vertelde ons dat ze een benefiet organiseerde en dat ze op zoek was naar een band in het donkere genre”, lacht Jan Dewulf van Your Life On Hold. “We zijn blij dat we dit kunnen doen. Voor is het ook een beetje speciaal, want het is nog maar het tiende optreden dat we geven. Een beetje een verjaardag dus.”

Jan zelf is al jaren bezig met muziek te maken, maar pas sinds 2017 maakte hij de switch van meer elektronische muziek naar de ‘donkere’ muziek. “Onze muziek kan je situeren ergens tussen The Sisters of Mercy en Paradise Lost. Maar eigenlijk zijn de invloeden veel obscuurder dan dat zoals van Fields of the Nephilim of Love Like Blood en meer recenter de depressieve post metal van Katatonia. We noemen het ‘post goth’. Vooral ook omdat dat goed bekt”, lacht Jan Dewulf.” Ondertussen is de band twee jaar oud en stond het onder meer al enkele keren op een Duits podium. Het optreden zaterdag is nog maar het tiende optreden. “We hebben al gehoord dat heel wat fans uit het Oostendse zaterdag mee de verplaatsing zullen maken”, vertelt Jan. “Natuurlijk zijn we daar trots op. Het is uiteraard ook geen grote wereld. Ze hebben er graag een tripje voor over.”

Peggy Raemdonck houdt haar vingers gekruist en hoopt zaterdag vooral op goed weer. “Al zal het sowieso een mooi feestje worden, want we hebben een overdekte tent van zo’n 2.000 vierkante meter. Dus ook bij slecht weer gaat alles door.” Voor de Devils Run, een opblaasbaar kussen van 66 meter lang, kunnen ploegen van vier personen zich nog altijd inschrijven. De hoofdprijs is een verblijf in een B&B in Spanje ter waarde van 700 euro.

Meer info op http://www.summer-event.be