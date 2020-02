Oostends talent kun je voortaan ontdekken via de Spotify-playlist ‘Ostend is Music’ Leen Belpaeme

16 februari 2020

17u34 1 Oostende Tijdens ‘De Nacht van de Musea en de Galerijen’ werd de Spotify-playlist ‘Ostend is Music’ officieel voorgesteld. De afspeellijst is door de juryleden van het project samengesteld en bevat zowel grote Oostendse namen als opkomend talent.

Oostende heeft heel wat muzikaal talent en via Spotify kun je nu ook al dat talent op één plaats ontdekken. Je vindt op de lijst niet alleen artiesten als Arno, die geen introductie meer nodig hebben, maar ook andere gevestigde waarden als Augustijn en The Van Jets. Grote meerwaarde is echter dat je ook bands of artiesten leert kennen die je misschien nog niet kende. De genres lopen wel wat uiteen van Andrei Lugovski over The Glucks tot Charlotte Therssen, maar het is zeker een ontdekkingstocht van lokaal talent. “Samen met Oostendse muzikanten hebben we gedebatteerd over wat beter kan, wat de wensen/verzuchtingen zijn en wat alle partijen er mogelijk kunnen aan doen. Uit de bevragingen bleek onder andere dat de lokale artiesten ondersteuning misten op vlak van communicatie van de stad en weinig podiumkansen krijgen”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Oproep

“Daarom hebben we besloten een Spotify-playlist aan te maken waar Oostendse muzikanten zich kenbaar kunnen maken. Om dit initiatief feestelijk te onthalen, traden enkele artiesten van de afspeellijst op tijdens ‘De Nacht van de Musea en de Galerijen’. Het publiek kon zo kennismaken en genieten van de muziek van Les Bricoleurs, Greg Dela, Cottrell, Vloedt, Pigeon Siskin and Stone, Marooned, Madsin en Dieter Dubron. Zo beantwoorden we ook aan de tweede nood van de Oostendse artiesten en konden ze live tonen wat ze in hun mars hebben”, besluit Plasschaert.

Oostende is nog op zoek naar Oostendse muzikanten die willen deel uitmaken van de afspeellijst en willen optreden tijdens verschillende evenementen. Bands, dj’s, rappers... iedereen mag zijn muziek insturen op www.oostende.be/ostendismusic. Als de inzending aan de voorwaarden voldoet en goedkeuring krijgt van de juryleden krijgt die een plek in de lijst.