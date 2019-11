Oostends softwarebedrijf ZoraBots trekt naar Afrika: “Er ligt hier een groot potentieel” Leen Belpaeme

21 november 2019

15u46 0 Oostende Het Oostendse bedrijf ZoraBots, bekend van zijn software voor de slimme robot, zet zijn eerste stappen in Afrika. Rwanda wil 60 tot 90 Zora’s inzetten in klaslokalen. “In dat land zullen we een nieuw centrum, ZoraBots Africa, oprichten. En dat moet nog maar een begin zijn”, zegt Fabrice Goffin van ZoraBots, die intussen over de hele wereld actief is.

Eerst even terug naar oktober. In het Duitse Bonn nam ZoraBots deel aan de RwandaDay, een grote conferentie waarop de toekomst van het Afrikaanse land werd besproken. “Vijf weken geleden hoorden we via Gunther Vanpraet (ex-directeur van het Economisch Huis van Oostende en huidig consul van Rwanda, red.) dat er een bijeenkomst was gepland in Bonn", licht co-CEO Fabrice Goffin van ZoraBots toe. “We zijn er eens gaan gluren, zonder al te veel verwachtingen. We waren evenwel verrast door het enthousiasme en het potentieel in Afrika. Er zijn al 700 intelligente klaslokalen, die beschikken over computers die STEM-lessen (Sciences Technology Engineer Mathematics) kunnen geven. In Bonn hebben we ook de Rwandese president Paul Kagame ontmoet.”

Vorige week trok Goffin naar Rwanda. “We werden met open armen ontvangen. Er was een duidelijke visie over Afrika en de ontwikkeling. We hebben onder meer gepraat met ministers en met vertegenwoordigers van Smart Africa, waarbij verscheidene Afrikaanse organisaties samenwerken op vlak van technologie.”

In pakweg China hebben we al voet aan de grond. We zijn daar al drie jaar actief en aanwezig in alle ambassades. We moeten nu eerder kijken wat we kunnen doen in de landen die in ontwikkeling zijn Fabrice Goffin

Rwanda wil nu al 60 tot 90 Zora’s inzetten in klaslokalen om de leerlingen kennis te laten maken met de software en robots. “Daarom hebben we beslist om ZoraBots Africa op te richten. In Rwanda richten we een centrum op waar tussen 40 en 60 mensen tewerkgesteld zouden worden. Vanaf januari 2020 zou het centrum operationeel moeten zijn”, zegt Goffin.

ZoraBots stelt intussen 40 à 50 mensen te werk in Oostende en verkoopt zijn software wereldwijd. Een hele resem Europese landen doet zo al een beroep op ZoraBots. “En onlangs zijn er nog 50 exemplaren verkocht aan de VS”, aldus Fabrice Goffin.

“Voor ons ligt in elk geval een enorme horizon in het vooruitzicht. In pakweg China hebben we al voet aan de grond. We zijn daar al drie jaar actief en aanwezig in alle ambassades. We moeten nu eerder kijken wat we kunnen doen in de landen die in ontwikkeling zijn.”