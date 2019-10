Oostends Loopcriterium kent ontknoping tijdens de Keignaertloop Leen Belpaeme

03 oktober 2019

11u15 0 Oostende Op zaterdag 5 oktober kan je in Zandvoorde deelnemen aan de Keignaertloop. Deze jaarlijkse loopwedstrijd en recreatieve jogging vindt na 15 edities voor het eerst in het najaar plaats en dat valt blijkbaar in de smaak, met al 140 vooraf ingeschreven deelnemers.

De wedstrijd vormt het sluitstuk van het Oostends Loopcriterium 2019, dat dit jaar een spannende ontknoping kent. Zowel bij de dames als bij de heren wordt de volgorde van de podiumplaatsen bepaald in Zandvoorde. Momenteel staan Patrick Jonckheere uit Alveringhem en Sophie Tuttens uit Meulebeke aan de leiding in het regelmatigheidscriterium. De start wordt gegeven om 15 uur in de Egellaan. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag en een deel van de opbrengst gaat opnieuw naar Save Children of Hope vzw, die zich inzet voor betere onderwijsomstandigheden voor weeskinderen in Kenia. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13 uur. Alle info op www.keignaertloop.be.