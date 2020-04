Oostends koppel vindt gat in de markt met design kattenkrabpalen: “Geen kitsch, maar stevig en modern meubel” Timmy Van Assche

28 april 2020

11u59 3 Oostende Oostendenaars Julie Feys (24) en Robin Dehondt (25) richten zich met hun bedrijf Furrniture op de fiere baasjes van katten. Het koppel ging op zoek naar de perfecte krabpaal voor de pluizige vriend des huizes en gooit die nu op de markt. “De doorsnee kattenkrabpaal is kitscherig en een bombastische pluche constructie. Wij gingen op zoek naar een stijlvol design dat past in de woonkamer en tegelijk aantrekkelijk is voor de kat.”

Julie en Robin zijn allebei geboren in Oostende, maar wonen intussen in het Brusselse Elsene. Enerzijds bleef Julie er ‘plakken’ na haar studies aan de VUB, Robin vond er werk als consultant. Vanuit Elsene runnen ze hun bedrijf Furrniture: ze hebben er een atelier om zelf krabpalen te maken en leiden van hieruit ook hun webshop. “Ons verhaal begint eigenlijk met de adoptie van ons eerste katje, Mila. We haalden ze uit het asiel van Oostende toen ze nog een kitten was”, vertelt Julie. “Zowel Robin als ik groeiden thuis op met katten die veel naar buiten konden. We wisten dan ook dat we ons appartement in Elsene ‘catproof’ moesten inrichten voor Mila. In de zoektocht naar meubels voor onze woning, gingen we ook op speurtocht naar een gepaste krabpaal. Alleen, we waren nogal teleurgesteld in het klassieke aanbod: bombastische, pluchen constructies met typische kleuren. Omdat mijn papa een eigen houtatelier had, besloten we dan maar zelf te experimenteren met stoffen en producten.” We schrijven 2018 en een eerste probeersel rolt van de band.

Marktonderzoek

Vooraleer Furrniture echt van start kon gaan, ging Julie zich verdiepen in de markt. “Tijdens mijn studies economie aan de VUB schreef ik een eindwerk over bedrijfsvoering en deed ik marktonderzoek naar kattenkrabpalen. Daaruit bleek dat wij lang niet de enigen waren die gefrustreerd raakten in het aanbod krabpalen. In samenwerking met het Gentse kattencafé Dreamcatchers nam ik interviews af van katteneigenaren en polste ik naar wat ze nu precies in een krabpaal zoeken. Bovendien leerde ik ook heel wat bij over wat nu de beste krabpaal is voor het dier zelf.”

Grote verschillen

Al die kennis resulteerde precies in de lancering van de eerste krabpaal van Furrniture. “Waarin wij ons onderscheiden? Vooreerst is de stof waar de katten aan krabben stevig geweven sisaltapijt. Belangrijk: de lijnen in de stof zijn verticaal en volgen dus de krabbeweging van de kat. Dit geeft een meer aangenaam gevoel tegenover horizontale lijnen. Het is ook interessant om weten dat katten niet noodzakelijk krabben om hun nagels te scherpen, maar ook om te ontstressen en hun spieren te ontspannen. Daarom is ook de lengte van de krabpaal van groot belang, zodat de kat zich goed kan strekken. Onze krabpaal is in totaal 1,40 meter hoog. Trouwens, katten voelen zich ook veiliger op grotere hoogte”, duidt Julie. “De bekende ronde gaten of schuildozen lieten we achterwege, want daar maakt een kat zelden gebruik van. Misschien wel het meest opvallende is het ontwerp. Een kat ruikt de geuren van haar huisbaasjes, maar wil tegelijk én haar eigen geur afgeven én bij haar baasjes zijn. Daarom drum je een krabpaal best niet in een donker hoekje, maar geef je het een plekje in het interieur. Om dat te kunnen doen, moet het ontwerp van de krabpaal zelf presentabel zijn. Wij maken onze palen zelf en vinden ze een moderne, Scandinavische en zelfs een minimalistische look hebben. Geen tralala, gewoon simpel. En we maken gebruik van zware bodemplaat, brede palen en sterke schroeven voor een sterke constructie.”

Plezier voor iedereen

Een krabpaal kopen kan vanaf 289 euro. “En de verkoop loopt goed”, geeft Julie aan. “Steeds meer katteneigenaren vinden de weg naar onze webshop en zelfs met de coronacrisis valt de verkoop niet stil. Voor mij is het runnen van Furrniture intussen een voltijdse job geworden. Robin helpt waar hij kan, maar is ook nog actief als consultant. We hopen alvast dat iedereen plezier beleeft aan onze creaties: zowel de eigenaars als de katten zelf.” Intussen zijn Julie en Robin ook ‘ouders’ van een tweede asielkatje, Pipa. Beide dieren spelen ook voor model. op de webshop als Alle info: www.furrniture.be.