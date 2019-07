Oostends gitarist Patrick Henno (62) onverwacht overleden. “Zijn riffs waren een en al rock ‘n’ roll” Bart Boterman en Timmy Van Assche

19 juli 2019

18u37 3 Oostende Oostendse rockgitarist Patrick Henno is vrijdagmorgen op 62-jarige leeftijd overleden. De muziekscene van Oostende is in de rouw en op de sociale media verschijnen een massa steunbetuigingen. “Patrick was niet alleen als muzikant graag gezien. Hij was een heel warm persoon. Daarom komt dit zo hard aan bij velen”, vertelt boezemvriend Frederic Vyncke (41).

“Patrick was nog zo trots, toen we een maand geleden onze eerste plaat met The CamelROCKS uitbrachten. Hij was zijn project en hij heeft er amper van kunnen genieten”, zegt boezemvriend Frederic Vyncke, leadzanger van The CamelROCKS en ook van Out of Service, de coverband waarin Patrick Henno sinds de oprichting gitarist was. “In januari zouden we het tienjarig bestaan van Out of Service vieren, met een groot optreden. Jammer genoeg zal het een eerbetoon aan Patrick moeten worden. We zijn er allemaal het hart van in. Dit verlies is zo onverwacht gekomen”, vertelt Frederic.

Informaticus en muzikant

Patrick Henno begon zijn muziekcarrière op 16-jarige leeftijd bij de punkband Stage Beast, waar hij aan de zijde van onder meer Frank Dubbe en Willy Willy speelde. In de jaren ‘80 was hij ook actief als gitarist bij The Gents. Zijn muziekcarrière raakte meer op de achtergrond toen hij begin jaren 2000 zijn computerzaak Henno Computers oprichtte. “Elke Oostendenaar die een computer had, was wel eens bij Patrick langs geweest. Hij had enorm veel verstand van informatica. Toch lag zijn gitaar lag altijd binnen handbereik en begon het in 2010 opnieuw te kriebelen, met Out of Service. Muziek was echt zijn passie en aan elk nummer gaf hij zijn specifieke touch. Zijn riffs waren een en al rock ‘n’ roll”, aldus Frederic. Tot aan zijn overlijden baatte Patrick Henno zijn computerzaak in de Torhoutsesteenweg uit, in combinatie met optredens. De man gaf ook nog computerles aan CVO De Avondschool in Oostende en Koekelare.

Nog steeds zijn eerste gitaar

Vrijdagmorgen overleed Patrick Henno aan de gevolgen van een hartslagaderbreuk, in het bijzijn van zijn echtgenote. De man laat ook een dochter na. “Patrick was een heel joviale man die graag onder de mensen was. Een ‘crème van een vent’, zoals ze het in Oostende zeggen. Op hem kon je niet boos zijn. Wat hem sierde, is dat hij nog steeds op zijn eerste gitaar speelde, een Fender. We zouden zijn gitaar graag meenemen op het podium tijdens optredens. Zo kan Patrick er toch nog een beetje bij zijn. Hij was de bezieler van onze muziek”, aldus zijn aangeslagen vriend Frederic. Wanneer Patrick Henno wordt begraven, is niet niet duidelijk.