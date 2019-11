Oostends carnaval geopend met vooruitblik naar carnavalsweekend Leen Belpaeme

11 november 2019

18u05 5 Oostende Het carnaval in Oostende werd op 11 november om exact 11.11 uur op gang getrokken in het bijzijn van schepen Maxim Donck, Prins Smurf, Prinses Lotje en de voorzitters van de Oostendse Carnavalsgroepen. Daarna was er nog een ganse dag feest in zaal Sluisvliet.

Het carnaval in Oostende werd net als in verschillende steden geopend op 11 november om 11. 11 uur. Elf is dan ook het ultieme carnavalsgetal. Bij de opening werd een lint doorgeknipt en blikte schepen Maxim Donck al even vooruit naar het carnavalsweekend in maart. “De vrijdag zal in het teken staan van vuuractiviteiten. Er zal een vuurspektakel zijn met op het einde de verbranding van Tjannie Carbon in samenwerking met de Orde van de Kloeffe. Zaterdag hebben we dan gezorgd voor een optreden van de Romeo’s. We hebben ervoor geopteerd om iets minder optredens te plannen, maar wel voor grotere namen te gaan. Zondag is dan de traditionele stoet en enkele optredens.” Maandag werden ook de kandidaten voorgesteld. Op vrijdag 6 maart worden de nieuwe prins, waarvoor momenteel één kandidaat is met Mario Ureel en prinses, waarvoor er nog geen kandidaat is aangesteld in het stadhuis.