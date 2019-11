Oostends bedrijf ZoraBots trekt naar Afrika. “Er ligt hier een groot potentieel” Leen Belpaeme

21 november 2019

15u46 0 Oostende Het Oostendse bedrijf ZoraBots zal een afdeling oprichten in Rwanda. Het bedrijf ziet deze eerste stap in Afrika als een eerste strategische etappe in de ontwikkeling van het bedrijf in heel het continent. Het bedrijf is ondertussen al actief over gans de wereld. In Oostende zelf zijn zo’n 50-tal mensen in het bedrijf actief.

Begin oktober 2019 nam het Belgische bedrijf ZoraBots deel aan de RwandaDay in het Duitse Bonn en ontmoette daar de president van Rwanda, Paul Kagamé. “Vijf weken geleden hoorden we via Gunther Vanpraet dat er een bijeenkomst was gepland in Bonn. We zijn er eens gaan gluren zonder al te veel verwachtingen. We waren echter verrast van het enthousiasme en het potentieel in Afrika. Er zijn al 700 intelligente klaslokalen die beschikken over computers die STEM (Sciences Technology Engineer Mathematics) -lessen kunnen geven”, licht co-CEO Fabrice Goffin toe. Vorige week trok hij naar Rwanda. “We hebben verschillende ministers gesproken en werden met open armen ontvangen. Er was een duidelijke visie over Afrika en de ontwikkeling. We hebben onder meer gesproken met vertegenwoordigers van de organisatie Smart Africa, waarbij verschillende Afrikaanse samenwerken op vlak van technologie.”

Rwanda wil nu al 60 tot 90 Zora’s inzetten in klaslokalen om de leerlingen kennis te laten maken met de software en robots. “Voor ons is een enorme horizon in het vooruitzicht. Daarom hebben we beslist om Zora Africa op te richten. In China zitten ze niet meer op ons te wachten. We zijn daar al drie jaar actief en aanwezig in alle ambassades. We moeten nu kijken wat we kunnen doen in de landen in ontwikkeling.” ZoraBots Africa vestigt zich in Rwanda en zou vanaf januari 2020 operationeel moeten zijn. ZoraBots wil op termijn in Rwanda een centrum oprichten waar tussen 40 en 60 mensen tewerkgesteld zouden kunnen worden.

Zorabots stelt als softwarebedrijf zo’n 40 tot 50 mensen te werk in Oostende en verkoopt hun software wereldwijd. Het bedrijf ontwikkelt software voor humanoïde robots zoals Zora. “Ondertussen hebben we software ontwikkelt die robot independable is. Elke maand wordt er elke maand wel een robot ontwikkelt. Wij hebben een software die op een periode van drie weken compatibel kan gemaakt worden. Vergelijk het met de Windows van robotica De sterkte van de software dat ook kinderen er mee kunnen programmeren in een professionele omgeving”, zegt Goffin nog.