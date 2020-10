Oostends asiel ontfermt zich over veel in beslag genomen honden: “Broodfokkerij verplaatst zich van Oostblok naar Vlaamse flats” Timmy Van Assche

Het Blauwe Kruis van de Kust ontfermt zich momenteel over een groot aantal in beslag genomen honden, zeker na de vondst van 17 dieren in een appartement in Oostende . Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel, wijst op een nieuwe gevaarlijke trend. Hij roept kandidaat-hondeneigenaars expliciet op om geen dieren de kopen bij broodfokkers.

Vorige week werden 17 honden in beslag genomen in een appartement in de Edmond Laponstraat in Oostende. De hygiëne liet er te wensen over en de dieren kwamen amper buiten. Op hetzelfde adres werd drie jaar geleden ook al eens zeventien honden in beslag genomen. De honden werden ondertussen ondergebracht in het Blauwe Kruis van de Kust waar ze de nodige verzorging krijgen.

Oog van mopshondje weggehaald

“We zijn werkelijk verbaasd over de erbarmelijke toestand waarin sommige dieren zich bevinden. Van een mopshondje moest zelfs een oog worden weggehaald”, zucht de voorzitter. “Het gaat hier duidelijk om grootschalige broodfokkerij die zelfs in appartementen plaatsgrijpt. Wij stellen vast dat illegale broodfokkerij zich verplaatst van Oostbloklanden naar Vlaamse steden, waarbij lokaal in grote aantallen dieren worden gekweekt uit winstbejag. De straffeloosheid zal alvast niet afschrikken.”

Adopteren

Intussen werd het asiel al meerdere malen gecontacteerd door kandidaat-adoptanten. “Die zouden graag de dieren ‘in één lot’ adopteren. Het schrijnendste was een mail waarbij zonder schroom of schaamte een verhaal wordt samengesteld van een zogenaamde hobbykweker ‘met liefde voor zijn dieren’, die in het bijzonder het niet-gesteriliseerde teefje graag terug zou willen adopteren”, is Goffin verontwaardigd.

Bij een broodfokker stap je na vijf minuten al buiten met een hond. Vaak krijgt de koper de papieren en het paspoort pas na aankoop om dan te merken dat er iets niet klopt of te zien dat de pup ziek is Fabrice Goffin, voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust

“Wij zijn geschokt en hopen dat deze tendens geen meervoud zal kennen in onze Vlaamse steden. Als asiel vragen wij openlijk aan het beleid om hier hard in op te treden.”

Het Blauwe Kruis van de Kust vraagt aan mensen die een dier in huis willen nemen, uitdrukkelijk om dit niet aan te schaffen bij een broodfokker. “Dit stimuleert de business. Een broodfokker herken je omdat hij altijd meer dan twee rassen verkoopt en altijd pups ter beschikking heeft, terwijl een goede kweker pas af en toen een nestje heeft. Bij een broodfokker stap je na vijf minuten al buiten met een hond. Vaak krijgt de koper de papieren en het paspoort pas na aankoop om dan te merken dat er iets niet klopt of te zien dat de pup ziek is.”