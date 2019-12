Oostendenaars zetten in januari opnieuw hun huiskamer open voor Chambres d’O Leen Belpaeme

30 december 2019

10u32 0 Oostende Eind januari vullen Oostendse huiskamers opnieuw met publiek voor het huiskamerfestival Chambres d’O. Het is ondertussen een vaste waarde in de cultuuragenda van de badstad. Honderd artiesten nemen hun intrek in vierenveertig huiskamers en intieme locaties.

Chambres d’O bundelt de krachten van De Grote Post, TAZ, KAAP, Mu.ZEE en kleinVerhaal in samenwerking met Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee. Het resultaat is een pittige mix van jong talent en oude bekenden. Onder anderen Wim Helsen en Marcel Vanthilt broeden op nieuwe ideeën en geven zich deze editie, ontdaan van decor, techniek en franjes, op luttele vierkante meters bloot aan hun toeschouwers. Tijdens het festival kunnen artiesten met hun projecten experimenteren en tonen ze performance, theater, comedy en muziek in de puurste vorm. Ook lokale artiesten krijgen een plaats. Stadsgenoot en bassist Yannick Dumarey compileerde het videomateriaal van zijn vader op zee tot het aangrijpende K O E S T met een ijzersterke live soundtrack. Ook Yamen Martini en Zozan Hoshi brengen in We may have come … een zeer persoonlijk verhaal. Oostendse publiekslievelingen Mardulier & Deprez verkennen in Grondwerk dan weer de grenzen van hun circusopleiding en nemen zijsprongetjes naar performance, dans en theater. Ze doen dat bovendien in hun eigen huiskamer.

Tussen de voorstellingen door kan iedereen zich opwarmen in het meetingpoint in de Kunstencampus aan Zee in de Ieperstraat. In het zenuwcentrum kan je tijdens het festival doorlopend terecht voor een hapje en drankje, info of tickets. Het gratis Café Chantant en Le Grand Bal Populaire staan garant voor een fantastisch zang- en dansfeest op zaterdagavond. Op zondag is Chambres d’O ook voor kinderen. Binnen het XS-programma kunnen ze zich op locatie verwonderen aan acrobatie met muizenvallen in A Sensitive Case of heerlijk verteltheater in De Gulle Boom.

Chambres d’O vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020. Het volledige programma vind je op www.chambresdohuiskamerfestival.be.