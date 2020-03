Oostendenaars mogen hun strandcabines opbouwen, maar ze mogen er niet vertoeven Leen Belpaeme

31 maart 2020

17u39 6 Oostende Stad Oostende besliste dat de opbouw van de strandcabines en de tijdelijke infrastructuur voor evenementen op het strand van start mag gaan.

De stad zal alle particulieren en/of ondernemingen met een vergunning voor een standplaats of evenementeninfrastructuur hierover contacteren. Bedrijven kunnen vanaf nu beginnen met de opbouw, particulieren die zelf hun cabine opbouwen, pas bij het begin van de paasvakantie, dus vanaf zaterdag 4 april. Ook hier benadrukt Stad Oostende dat de opbouw van de cabines en de andere strandinfrastructuur, volledig conform alle maatregelen moet gebeuren. Het gaat enkel om de opbouw: het is niet toegelaten om daarna de strandcabine al te gebruiken of om op het strand te blijven zitten.

De strandinfrastructuur voor evenementen zal ook pas kunnen open gaan, wanneer de tijdelijke sluiting van de horeca en het verbod op evenementen terug wordt ingetrokken. Het opbouwen van een strandcabine is geen reden voor tweedeverblijvers om naar Oostende te komen, dit valt niet onder de essentiële verplaatsingen. Enkel Oostendenaars die in de buurt wonen, kunnen zelf hun cabine opzetten, voor de anderen is het nog even afwachten of van op afstand afspraken maken met de twee firma’s die dergelijke cabines plaatsen.