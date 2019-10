Oostendenaars lanceren trendy kledinglijn ‘Pretorian Lions’: “Deel van opbrengst moet bedreigde diersoorten helpen” Timmy Van Assche

31 oktober 2019

11u29 0 Oostende Tom Van Den Berghe (24) en Kevin Aspeslagh (23) uit Oostende zijn een eigen kledingmerk gestart. Bij ‘Pretorian Lions’ vormen dieren het centrale thema. “Een deel van de opbrengst moet bijdragen aan de bescherming van bedreigde diersoorten.” De verkoop start zaterdag en verloopt uitsluitend online.

Pretorian Lions is een onderneming met Tom en Kevin als zaakvoerders. “Wij zijn een kledingmerk begonnen waarbij dieren het centrale thema zijn. We focussen op ‘printed clothing’ waarbij de dieren in de stijl van ‘polygon art’ (gebaseerd op geometrische vlakken, red.) worden weergegeven op de kledingstukken. Deze stijl geeft een artistieke en jeugdige look aan de kledij”, legt Tom uit. Volgens beide jongemannen is Pretorian Lions een ontzettend leuk project om op poten te zetten. “We wilden al een tijdje onze eigen onderneming oprichten. Na wat brainstormen kwamen we uit op het lanceren van een eigen kledinglijn - we lopen er zelf ook graag goedgekleed bij”, knipogen ze. “Dieren zijn geliefd door zowat iedereen, of het nu wilde beesten zijn of een huisdier. Bovendien willen we een boodschap meegeven aan onze klanten: de situatie voor vele wilde diersoorten is kritiek. Toekomstige generaties hebben ook het recht om deze prachtige dieren te aanschouwen”, vindt Kevin.

Goed doel

Met Pretorian Lions mikken de jonge Oostendenaars op mannen en vrouwen met een voorliefde voor de pracht van dieren en een passie voor mode. “Ons merk wil 10 procent van de omzet per verkocht kledingstuk doneren aan een goed doel. Zo wint de klant eigenlijk twee keer: hij of zij krijgt een fantastisch kledingstuk en draagt zo ook nog eens bij aan de bescherming en het behoud van bedreigde diersoorten. Op onze website kan het grote publiek vanaf 2 november één van de vier goede doelen kiezen waar de gedeeltelijke opbrengst naartoe gaat: het WWF, Four Paws International, WCS of Zonnegloed.”

Uitsluitend online

Daarnaast worden ze als student-ondernemers ook bijgestaan door coaches van de Universiteit Gent. “Dit is echter geen studentenproject. We hadden al lang de ambitie om zelf te beginnen ondernemen”, leggen ze uit. “We hebben allebei al een diploma bedrijfsmanagement, studeerden al aan de Franse top business school EDHEC en volgen allebei nog een masteropleiding aan de Universiteit Gent (handels- en communicatiewetenschappen, re.).” De verkoop van Pretorian Lions start op start zaterdag. “De eerste producten behoren tot de zogenaamde Felidae-lijn en zijn t-shirts en sweaters met de kop van het meest iconische dier op de wereld, namelijk de leeuw en de leeuwin. Andere ontwerpen, met een tijger, cheeta en jaguar - zijn klaar en zullen snel volgen. Naast onze Felidae-lijn, zullen er ook ‘essentials’ met ons logo worden aangeboden. Het textiel zelf is gemaakt van organisch katoen en is zelfs ‘vegan proof’. De prints op de kledij zijn met duurzame inkt gedrukt en tot slot steken alle kleren in recycleerbare zijdefolie - het totaalplaatje moet kloppen. Al onze producten zijn uitsluitend te verkrijgen via onze webshop www.pretorianlions.com”, besluiten de heren. Een T-shirt kost 40 euro, een sweater 80 euro.