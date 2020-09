Oostendenaars kunnen nu ook makkelijk e-boeken ontlenen via app en website Timmy Van Assche

18 september 2020

18u00 0 Oostende Het digitale aanbod van de stedelijke bibliotheek is aanzienlijk uitgebreid. Gebruikers kunnen nu van thuis uit makkelijk e-boeken en ander materiaal ontlenen via de computer, tablet of e-reader.

“De bibliotheek vaart mee op de golven van haar tijd en blijft voortdurend innoveren, zowel op het vlak van dienstverlening als van collectie-aanbod”, begint cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Dat vertaalt zich in de verdere ontwikkeling van de digitale bibliotheek. Met interactieve prentenboeken Fundels, digitale hoorcolleges van HomeAcademy, de Go Press-kiosk, het krantenarchief en internationale krantenaanbod van PressReader is het digitale collectie-aanbod opnieuw aanzienlijk uitgebreid.”

Maximaal zes weken

Wie wil ontlenen, kan zich aanmelden in het programma CloudLibrary met het al bestaande Mijn Bibliotheek-profiel. Zoeken, ontlenen en lezen kan via de app CloudLibrary op smartphone of tablet, via de gelijknamige website en via een e-reader die is aangesloten op een computer. Geïnteresseerde kunnen twee boeken lenen, twee boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Leuk om weten: het gedoe met verlengen en boetes is verleden tijd. “Leners worden verwittigd als hun uitleentermijn ten einde loopt. Je kan het boek altijd vroeger teruggeven”, zegt Plasschaert.

Het concept is een samenwerking tussen kenniscentrum Arhus, bibliotheek De Krook, bibliotheek Mechelen, Muntpunt, bibliotheek Oostende en Cultuurconnect. Een groep collectievormers uit de bibliotheken selecteert een kwaliteitsvolle startcollectie van zo’n 4.500 titels. Ze worden hiervoor bijgestaan door de werkgroep E-boeken. Het precieze aantal exemplaren en titels in de collectie wordt bepaald door het aantal deelnemende bibliotheken, de gebruikscijfers en de vraag van het publiek. Oostende tekende in op deze nieuwe dienst voor een periode van 6 jaar.