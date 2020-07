Oostendenaars kunnen elkaar het jawoord geven in openlucht met zicht op Mercator Timmy Van Assche

15 juli 2020

19u07 0 Oostende Vanaf zaterdag 1 augustus kunnen Oostendse koppels hun jawoord geven in openlucht. In de zomermaanden zal het namelijk mogelijk zijn om te trouwen in de achtertuin van het stadhuis of met zicht op het Mercatordok en haar imposante zeilschip. De kostprijs van een huwelijk blijft ongewijzigd.

Tot op vandaag kunnen Oostendenaars elkaar enkel in de Alice Freyzaal in het stadhuis eeuwige trouw beloven. Met de nieuwe buitenlocaties komt daar dus verandering in. Koppels kunnen binnenkort ook in openlucht trouwen. “Een huwelijk onder de zon en de blauwe lucht maakt een trouwdag extra feestelijk”, stelt schepen van Burgerzaken Hina Bhatti (Open Vld). “Het grasperk voor het stadhuis leent zich daar uitstekend toe. Het geeft je speciale dag een typisch Oostends cachet. Koppels die verkiezen om hun ceremonie in intieme kring te vieren, kunnen dan weer opteren voor de binnentuin aan de achterzijde van het stadhuis.”Meer bepaald gaat het om het grasperk tussen het wijkkantoor en de imposante draaitrap in de ceremoniële inkomhal.

Plan B

Bij plots slecht weer kan een geplande openluchtceremonie in noodgeval alsnog doorgaan in de Alice Freyzaal. “Buiten trouwen kan om praktische redenen enkel op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen tijdens de maanden juli en augustus. Sinds woensdag kunnen de mensen aangeven of ze de formule ‘Huwelijk met zicht op de Mercator’ of ‘Bruiloft in de tuin’ verkiezen. Ook de aansluitende receptie vindt dan plaats in openlucht. Huwen in openlucht is het startschot van een reeks nieuwe mogelijkheden waarmee we de Oostendenaren aangenaam willen verrassen”, besluit schepen Bhatti, waarmee ze de deur op een kier zet voor extra buitenlocaties op termijn.

De retributie voor de voltrekking van huwelijken wordt niet aangepast. Trouwen van maandag tot en met vrijdag vóór 10.30 uur is gratis, daarna telt je 50 euro neer. Op zaterdagvoormiddag betaal je 200 euro, op zaterdagnamiddag 250 euro.