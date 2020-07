Oostendenaars krijgen spreekrecht op gemeenteraad: “Geen steriel vraag- en antwoordgesprek, wel dynamisch debat creëren” Timmy Van Assche

13 juli 2020

16u54 1 Oostende Oostendenaars krijgen op de gemeenteraad spreekrecht en kunnen weldra vragen en voorstellen agenderen. Een van de voorwaarden is wel dat er 500 handtekeningen verzameld moeten worden. “Hiermee ligt de drempel zeer laag, zeker in vergelijking met andere centrumsteden", maakt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) zich sterk.

“Een trendbreuk, meer mensen betrekken bij het beleid en een bekrachtiging van een nieuwe beleidscultuur.” Zo omschrijft De Vriendt het voor Oostende nieuwe principe van burgerparticipatie. In het verleden werd het voorstel om een vragenuurtje in te voeren van tafel geveegd. Nu krijgen Oostendenaars dus de kans om vragen te stellen en voorstellen te agenderen tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Ik wil dat de gemeenteraad haar deuren opengooit. Als politicus mag je geen schrik hebben van sterke meningen, iets waar Oostendenaars bekend voor staan.”

Lage drempel

“Het spreekrecht willen we op een laagdrempelige manier organiseren”, stelt de gemeentraadsvoorzitter. “De drempel om vragen en voorstellen te agenderen, leggen we op 500 handtekeningen van inwoners ouder dan 16 jaar. Dat is een pak lager dan in andere centrumsteden, die als regel 1 procent van het inwonersaantal hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval in Aalst, Antwerpen, Genk, Gent en Hasselt. In Kortrijk zijn er zelfs 4.000 handtekeningen nodig, in Brugge 1.000. Nog in onze provincie heb je in Roeselare 500 stuks nodig. Enkel Mechelen doet beter met 280 signaturen. Hoe dan ook nemen we hier een voorbeeldrol op ons.”

Het is belangrijk om zonder complexen, zonder wantrouwen en open om te gaan met mondige burgers Wouter De Vriendt

Debat

Er zijn wel een aantal modaliteiten. Zo is het aantal vragen en voorstellen beperkt tot drie per gemeenteraad. De stad zal ook formulieren ter beschikking stellen om de handtekeningen te verzamelen - zowel op papier als digitaal via de elektronische identiteitskaart. De vragen moeten ook veertien dagen voor de volgende zitting ingediend worden. “Uit respect voor de initiatiefnemer worden de vragen en voorstellen behandeld bij het begin van de zitting. Zo hoeven de inwoners niet te wachten tot het einde van de gemeenteraad. (knipoogt) Want zoals je weet kunnen die in Oostende soms lang duren. De initiatiefnemer heeft vijf minuten om het agendapunt toe toe te lichten. Het schepencollege geeft antwoord, ook raadsleden kunnen hierop inpikken en de vraagsteller kan nog eens repliceren. Zo krijg je een dynamisch debat en geen steriel gesprek van vraag en antwoord.” De vraagstelling zal ook te zien zijn op de livestream van de gemeenteraad.

Complexloos

De stad wil ook andere vormen van burgerparticipatie versoepelen. Voor het verzoekschrift, zeg maar de schriftelijke procedure van vraag en antwoord zonder publiek debat of stemming, en een volksraadpleging komt meer informatie op de stedelijke website en een digitaal formulier. “Het is belangrijk om zonder complexen, zonder wantrouwen en open om te gaan met mondige burgers", besluit Wouter De Vriendt. Op de gemeenteraad van 31 augustus worden de nieuwigheden ter stemming voorgelegd, zodat ze in principe eind september in voege treden. Intussen wordt ook werk gemaakt van hernieuwde wijkraden.

Meer over Aalst

Antwerpen

Brugge

Genk

Gent

Groen

Hasselt

Kortrijk