Oostendenaars behouden positie in Brussel, één nieuwkomer voor Vlaams Belang Leen Belpaeme

27 mei 2019

09u54 0 Oostende Oostende zal opnieuw heel wat vertegenwoordigers afleveren naar Brussel, maar toch zijn er ook enkele verrassingen. Opvallend is ondermeer dat de grote kopmannen ook in eigen stad moeten inleveren ten voordele van het Vlaams Belang. PVDA met de Oostendse Ilona Vandenberghe kon wel groeien, maar niet genoeg om een zetel te veroveren.

De dag na de verkiezingen is het tijd om wonden te likken of om te bekomen van de overwinningsroes. In Oostende mogen heel wat politici ook in de komende jaren hun regio in Brussel vertegenwoordigen. Bart Tommelein behoudt zijn zetel in het Vlaams parlement, Frieda Deschacht (Vlaams Belang) is een nieuwkomer.

Vanuit de buurgemeenten mogen burgemeesters Steve Vandenberghe (sp.a) en Wilfried Vandaele (N-VA) terug zetelen in het Vlaams Parlement.

Wie werd niet verkozen: Bart Plasschaert haalde het niet vanop de zesde plaats bij CD&V. Belinda Torres Lecrecq haalt het verrassend niet. Er werd in de campagne vaak verondersteld dat ze vanop de tweede plaats wel zou kunnen meesurfen op de groene golf, maar die bleef ook in West-Vlaanderen uit. Ze haalt wel een mooi resultaat met 6.176 voorkeursstemmen. Schepen Natacha Waldmann haalde 4.664 voorkeursstemmen.

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) verhuist dan weer van het Vlaams Parlement naar de kamer met 13.202 voorkeursstemmen. Wouter De Vriendt keert hier ook naar terug. Hij haalt 14.596 stemmen. Groen behaalt een status quo in West-Vlaanderen, maar Wouter De Vriendt verliest wel wat stemmen in zijn eigen kanton. Ook John Crombez (sp.a) is verkozen in de kamer, maar het is nog afwachten welke rol de Oostendse politicus op zich zal nemen in de komende maanden.

PVDA stijgt federaal in kieskring West-Vlaanderen naar 3,62 procent, maar dat is niet genoeg om de Oostendse Ilona Vandenberghe in de kamer te loodsen.