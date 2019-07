Oostendenaar wil 150 uur lang op de pot zitten, plaspauzes niet inbegrepen Leen Belpaeme

08 juli 2019

21u37 22 Oostende Na een wereldrecord strijken en een poging om het wereldrecord poolbiljart te verbreken, is Oostendenaar Jimmy De Frenne bezig met een poging om het wereldrecord op de WC zitten te vestigen.

Zo moeilijk is het niet want er bestaat officieel nog geen wereldrecord. “Er was wel eens iemand in Oostende die het al eens 100 uur gedaan heeft, maar dat was niet officieel”, vertelt Jimmy vanop het toilet. “Ik wil dat dus wel verbreken. Ik ga voor 150 uur, tot zaterdag 21 uur maar als ik me nog goed voel ga ik door tot zondagmiddag. Dan zit ik aan 170 uur.” De poging startte op zondagmiddag 15 uur. Op maandagavond heeft Jimmy nog geen last van kwaaltjes. Ook de eerste nacht is goed verlopen. “Het was een onvergetelijke nacht. Ik heb heel wat gezelschap. Ik ben enkel eens bijna van het toilet gevallen, maar dat was van het lachen.”

Hij neemt geen speciale maatregelen. “Om het uur mag ik vijf minuten pauzeren om een sigaret te roken of een plaspauze. Ik probeer ze wel op te sparen zodat ik eens een uur of twee uur kan slapen. Elke dag komt de dokter ook langs om een algemene controle te doen. Voorlopig is alles nog in orde.”

Met de actie wil Jimmy De Frenne geld inzamelen voor De Takel. “Mensen kunnen vijf euro doneren om op het toilet naast me te komen zitten. De meeste zien het echter niet zitten en geven gewoon een bijdrage. Ik wil de organisatie graag steunen omdat mijn twee zonen er ook naartoe zijn geweest en ze hebben daar veel gedaan voor de jongens, maar ze doen ook veel gezinnen.”

Het is afwachten of de Oostendenaar het een week volhoudt op de pot. Hij zal nadien alvast minder lang op het toilet zitten zegt hij nu al. “Na mijn record strijken had ik echt een afkeer van strijken. Het toilet zal ik niet kunnen links laten liggen, maar ik zal ’s morgens waarschijnlijk wel iets langer blijven zitten.”

Wie Jimmy wil steunen kan terecht in Filip’s Place, Kapucijnenstraat 40 .