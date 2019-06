Oostendenaar Ronny Swiggers zesde op wereldkampioenschap quizzen Timmy Van Assche

03 juni 2019

10u43 0 Oostende Oostendenaar Ronny Swiggers (57) werd zesde op het wereldkampioenschap quizzen. Daarmee mag hij opnieuw een knappe ereplaats op zijn palmares schrijven.

Zowat 2.500 deelnemers uit bijna vijftig landen trachtten afgelopen weekend de wereldtitel in het quizzen binnen te halen. Het evenement werd bijvoorbeeld georganiseerd op verschillende locaties, zoals India, Rusland, Koeweit, Kroatië en Kazachstan, en het Oost-Vlaamse Ninove. Alle deelnemers kregen dezelfde 240 vragen voorgeschoteld verdeeld onder acht categorieën. Ronny Swiggers eindigde dus op een zesde plaats. Eerder behaalde Ronny al een derde plaats individueel en eerste plaats in duo op het Europees kampioenschap vorig jaar in Venetië. De geboren Mechelaar werd eerder al drie keer vijfde op het wereldkampioenschap. De Engelsman Olav Bjortomt werd opnieuw wereldkampioen voor Steven Perry uit de Verenigde Staten. De Fin Tero Kalliolevo maakt het podium compleet.