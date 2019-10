Oostendenaar riskeert 2 jaar cel voor verkrachting van vriendinnen: man zou hen ook in de prostitutie gedwongen hebben Siebe De Voogt

14 oktober 2019

14u52 0 Oostende Een 36-jarige Oostendenaar hangt een effectieve celstraf van twee jaar boven het hoofd voor de verkrachting van twee van z’n vriendinnen. K.D. zou twee anderen ook gedwongen hebben om zich te prostitueren. De man ontkent met klem.

De bal ging op 20 september 2017 aan het rollen, toen een ex-vriendin van K.D. een klacht met burgerlijke partijstelling indiende bij een Brugse onderzoeksrechter. De vrouw beweerde dat ze aangerand en verkracht werd door de man. “Het slachtoffer verklaarde daarnaast dat ze vermoedde dat haar ex-vriend bezig was met dubieuze zaken”, vertelde de procureur maandagmorgen. “Hij had veel vriendinnen, waarvan de vrouw ons enkele namen bezorgde.” Het onderzoek wees uit dat nog drie andere vrouwen klacht hadden ingediend tegen K.D. Eén van hen verklaarde op 21 juni 2017 dat ze eveneens door hem verkracht werd. Volgens haar advocaat vonden de feiten al in april dat jaar plaats, maar durfde zijn cliënte toen nog geen klacht in te dienen.

Twee andere slachtoffers beweren dan weer dat de Oostendenaar hen in de prostitutie dwong. “Uit de verschillende klachten blijkt dat de beklaagde de gewoonte had om zijn partners in de richting van het prostitutiemilieu te duwen en zo zelf een centje bij te verdienen”, stelde de procureur. “Op z’n laptop troffen we onder meer 24 foto’s aan van schaars geklede vrouwen. Het ging telkens om dames met financiële of psychische problemen. Als ze weigerden, zette hij hen onder druk.” K.D. werd in het verleden al veroordeeld tot 2 jaar cel voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Hij liep ook al veroordelingen op voor diefstallen, inbraken en slagen en verwondingen. In het nieuwe dossier riskeert hij twee jaar effectief. “Ik heb niets verkeerd gedaan”, beweerde de Oostendenaar maandagmorgen. “Die vrouwen hebben allemaal samengespannen tegen mij. Eén van hen zei me ooit dat ze me zou kapotmaken. Ze is er volop mee bezig.” Uitspraak op 25 november.