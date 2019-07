Oostendenaar Martijn Debbaut flitst op spectaculair voetbaltornooi van ster Neymar Timmy Van Assche

20u04 4 Oostende In Brazilië vond de wereldfinale plaats van het spectaculair voetbaltornooi ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’. Er reisden ook enkele Belgische deelnemers af naar het Instituto Projeto Neymar Jr., de opleidingsschool van de Braziliaanse wereldster, waaronder Oostendenaar Martijn Debbaut.

Aardig wat Belgen zakten naar Praia Grande af, ten zuiden van Sao Paulo. Naast een Belgische ploeg tekende ook Martijn Debbaut present als lid van de eliteploeg die niemand minder dan Neymar zelf samenstelde. Martijn deed het niet onaardig. Na de 1-0 nederlaag tegen Kenia en een 5-1 pandoering tegen Brazilië, volgde een 5-0 zege tegen Nigeria. Maar de derde plaats in de poule volstond niet voor de 25-jarige Oostendenaar om door te stoten naar de achtste finales. Toch was Martijn niet ontgoocheld: “Ik was al ongelooflijk verrast dat ik erbij was, maar wat een ervaring! Het was ook echt een hoogtepunt in mijn carrière. Helaas geen eindwinst, maar de passie en plezier die ik de afgelopen dagen heb mogen meemaken, maakt dat helemaal goed. En Neymar Jr. daar ter plaatse zien is uiteraard wel een droom die werkelijkheid werd. En wie weet, volgend jaar met een Belgische delegatie naar Brazilië.” Onze nationale ploeg zelf ging drie keer de boot in: 5-0 tegen Australië, 3-1 tegen groepswinnaar Portugal en 5-0 tegen Jamaica. In de grote finale haalde Hongarije het met 2-0 tegen Spanje. Deze wedstrijd - en ook veel andere - werd net als vorig jaar geleid door de Antwerpse scheidsrechters Jiri Bergs en Altan Cayir.

Opvallend concept

Red Bull Neymar Jr’s Five zet telkens twee ploegen van vijf spelers tegenover elkaar. Een doelpunt voor het ene team betekent een man of vrouw minder bij de tegenstander. Eerst scoren is daarom heel belangrijk om dan de speler-meer-situatie uit te buiten. Een uniek concept, samen bedacht met Neymar Jr. zelf. Tactisch denken en discipline zijn twee grote troeven.