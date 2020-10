Oostendenaar (66) krijgt stoel van vechtersbazen tegen zich: acht artsen moeten zijn kaak reconstrueren Siebe De Voogt

08 oktober 2020

17u07 0 Oostende Twee mannen staan in de Brugse rechtbank terecht voor hun betrokkenheid bij een zware vechtpartij in Oostende. In het tumult vloog een stoel in het rond, die een toevallig slachtoffer vol in het gezicht raakte. De man moest na de feiten een kaakreconstructie ondergaan.

De twee beklaagden van Armeense origine kregen het op 4 augustus 2018 samen met een vriend aan de stok met twee Albanezen in de uitgaansbuurt van Oostende. Een toen 66-jarige Oostendenaar was samen met zijn vrouw en dochter op de terugweg naar huis van een restaurantbezoek.

Het moet gedaan zijn met Noord-Franse bendes die enkel naar Oostende komen om te komen vechten Werner Van Oosterwyck, advocaat van slachtoffer

In de Langestraat kwamen ze midden in de knokpartij terecht. De vrouw en haar dochter konden binnenvluchten in een pizzeria, maar hun man en vader slaagde daar niet meer in. Volgens zijn advocaat werd hij op het terras voor de zaak met een stoel in z'n gezicht geslagen. “In het ziekenhuis moest zijn kaak gereconstrueerd worden door een team van acht artsen", stelde meester Werner Van Oosterwyck, die flink uithaalde naar de uitgaansbuurt van Oostende. “Het moet gedaan zijn met Noord-Franse bendes die enkel naar Oostende komen om te komen vechten.”

H.S. (27) uit Rijsel en O.H. (43) bekenden dat ze slagen uitdeelden tijdens de vechtpartij met de Albanezen, maar houden vol dat ze met de weggegooide stoel niets te maken hebben. Volgens hun advocaten zijn de camerabeelden van het incident helemaal niet duidelijk. Bovendien benadrukten ze dat hun cliënten geen lid zijn van een Noord-Franse bende. “De mannen werkten zelfs nog in Oostende”, klonk het.

Het parket vorderde een strenge straf voor de vechtpartij. Of de beklaagden ook de verwondingen met de stoel veroorzaakten, liet de procureur aan het oordeel van de rechter over. Vonnis op 12 november.