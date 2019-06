Oostendenaar (23) vraagt lichtere straf in beroep voor inbraken in jeugdhuizen Jeffrey Dujardin

07 juni 2019

16u44 0 Oostende Een 23-jarige Oostendenaar vraagt in beroep een lichtere straf voor een reeks diefstallen van bromfietsen en inbraken in jeugdhuizen. M. V. en zijn kompanen viseerden lokalen van jeugdbewegingen en jeugdhuizen. In eerste aanleg kreeg de twintiger 4 jaar cel.

De 23-jarige Oostendeaar werd op 28 november 2017 vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij in een ander dossier vastzat. Dat gevangenisbezoek kon hem er echter niet van weerhouden om meteen nieuwe strafbare feiten te plegen. Samen met D.G. stal hij volgens het parket in december 2017 verschillende bromfietsen in Oostende. Daar bleef het echter niet bij, want in februari 2018 begonnen de twee twintigers hun pijlen te richten op jeugdhuizen en lokalen van jeugdbewegingen. In totaal ging het om twintig feiten. Ze verplaatsten zich telkens met een Mercedes Sprinter.

De verdachten sloegen onder andere hun slag bij de scouts FOS Navajo’s in Koekelare, scouts Haegepoorters in Destelbergen, KLJ Zomergem, Jeugdhuis De Messink in Zomergem, KLJ Kaprijke, Scouts en Gidsen Eeklo, Chiro Kadam in Oostende, vzw Oranje in Sijsele, twee jeugdlokalen in Beernem en jeugdhuis Uzuz in Gistel. Ze werden gevat op 12 maart 2018. V. hoopt in beroep een lichtere straf te krijgen, hij is wel geen onbekende voor het gerecht. Hij liep eerder al tien veroordelingen op. “Gij verkoopt miserie”, zei de procureur-generaal in beroep die 38 maanden vorderde. Uitspraak op 11 september.