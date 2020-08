Oostendenaar (18) steekt kennis met mes en zit hem achterna terwijl hij naar ziekenhuis loopt Bart Boterman

13 augustus 2020

16u57 1 Oostende Een 18-jarige Oostendenaar is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Tijdens een ruzie met een 33-jarige kennis, eveneens uit Oostende, heeft hij dinsdagavond een messteek in de rug van het slachtoffer gegeven.

“De feiten speelden zich af aan de Koninklijke Stallingen in Oostende. Het slachtoffer heeft zelf naar de spoeddienst van het Serruysziekenhuis (dat vlakbij ligt, red.) kunnen lopen, maar werd daarbij nog achternagezeten door de verdachte”, zegt het parket van Brugge.

De politie kon de dader oppakken in de omgeving van het ziekenhuis. Over een precies motief is voorlopig niets duidelijk. De feiten hebben alleszins niets te maken met de baldadigheden rond strandtoerisme. “Het slachtoffer liep bij de steekpartij uiteindelijk geen levensbedreigende verwondingen op”, aldus het parket van Brugge.