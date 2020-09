Oostendebon, te besteden bij lokale handelaars, valt half december in de brievenbussen Leen Belpaeme

21 september 2020

15u23 0 Oostende De stad lanceert de Oostendebon, om alle inwoners en de lokale handelaars zuurstof te bieden in coronatijden. Handelaars kunnen begin oktober hun zaak aanmelden om deel te nemen aan het systeem. Half december bezorgt de stad dan aan alle gezinnen een bon van minstens 60 euro.

Met de Oostendebon wil de stad de koopkracht van alle inwoners verhogen en de lokale economie ondersteunen. Het is een waardebon die te besteden zal zijn bij de Oostendse handelaars. Alle Oostendse gezinnen ontvangen een bon ter waarde van 60 euro. Voor kwetsbare gezinnen, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidzorg, is er een bon van 80 euro. Gezinnen met een tweede verblijf in de stad krijgen een Oostendebon van 60 euro. “We beschouwen tweedeverblijvers ook als Oostendenaars en ook zij geven de lokale economie zo een duwtje in de rug”, klinkt het. Lokale handelaars die door de coronacrisis hun zaak moesten sluiten, ontvangen een bon van 100 euro.

QR-code

Iedereen die op een Oostendebon recht heeft, zal deze half december ontvangen, via de post. De bon werkt met een unieke QR-code, waarmee je bij de deelnemende handelaars terecht zal kunnen tussen 15 december en 28 februari 2021.

Wie met de Oostendebon wil betalen, laat de QR-code scannen door een van de handelaars. Het bedrag ter waarde van de aankoop wordt dan van het resterende saldo afgetrokken. De Oostendebon zal niet gebruikt kunnen worden bij de grote supermarktketens in voeding, bij pop-ups of bij financiële en administratieve of vrije beroepen.