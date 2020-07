Oostende zoekt uitbater voor pop-up horecazaak in gebouw Astropolis Leen Belpaeme

06 juli 2020

19u08 0 Oostende Oostende wil in deze zomermaanden volop inzetten op beleving en veiligheid langs het Groen Lint. Momenteel is er daarom een oproep voor een pop-up horeca-uitbating op de site van Astropolis.

Het gebouw van de Astropolis is al een tijdje klaar, maar de onderhandelingen tussen de stad en de organisatie die het zal uitbaten hebben langer geduurd waardoor het Space Science Center nog altijd niet kon openen. Het nieuwe gebouw van de Astropolis is gelegen langs de populaire fietsroute het Groen Lint. Het is ideaal gelegen langs het fietspad van wijk de Nieuwe Koers. Het gebouw heeft een horecagedeelte met kleine keuken, toiletten en een terras. Daarom wordt nu gezocht naar geïnteresseerden om deze infrastructuur, aanwezig in het gebouw van de Astropolis, tijdens de zomermaanden tijdelijk uit te baten. Het is een eenmalige uitbating van 11 juli tot 30 september. Kandidaten kunnen hun volledig, gedetailleerd en gedocumenteerd dossier indienen uiterlijk donderdag 9 juli 2020 voor 11.00 uur bij het AG Grond- en Bouwbeleid via gregory.casteels@oostende.be.