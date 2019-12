Oostende zoekt Sportvrouw, -man en -ploeg van 2019 Leen Belpaeme

Oostende In kader van het Feest van de Sport 2020 wordt ook dit jaar de Sportvrouw, Sportman en Sportploeg van 2019 verkozen. Nog tot 6 januari kunnen kandidaten genomineerd worden.

Via het formulier kan iedereen individuele (jeugd)leden of (jeugd)ploegen nomineren voor de titel van sportman, -vrouw of -ploeg van het jaar 2019. Let wel, het gaat over een prestatie op minimaal Vlaams niveau, maar uiteraard ook op nationaal en internationaal niveau die in het jaar 2019 heeft plaats gevonden. Denk je dat iemand uit Oostende voor één of meerdere categorieën in aanmerking komt, nomineer dan zeker de desbetreffende persoon of ploeg. De nominaties moeten ten laatste op 6 januari binnen zijn. De laureaten worden bekend gemaakt op het Feest van de Sport op vrijdag 13 maart in CC De Grote Post.