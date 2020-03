Oostende zet zitbanken op de zeedijk af. “Ga niet samen zitten op een bankje” Leen Belpaeme

17 maart 2020

11u01 14 Oostende Oostende heeft opnieuw enkele nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken. Zo werden de zitbanken aan het Kursaal op de zeedijk afgezet. Gisteren zaten hier, tot ergernis van de burgemeester, nog heel wat mensen samen van de zon te genieten.

Ondanks alle maatregelen en adviezen lokt het mooie weer toch extra mensen naar het strand en naar de Zeedijk. Stad Oostende heeft daarom de zitbanken op de Westhelling aan het Kursaal tijdelijk ontoegankelijk gemaakt. Gisteren zaten mensen daar immers veel te dicht bij elkaar, ook mensen uit absolute risicogroepen. De stadsdiensten bekijken vandaag welke ingrepen in het openbaar domein ze verder nog kunnen nemen.

De stad verwijst ook nog eens naar de richtlijnen van het nationaal crisiscentrum: alle café’s, clubs, restaurants, … dienen gesloten te blijven tot en met 3 april. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze zaken. “We richten deze oproep zowel naar de bevolking als naar de horeca-uitbaters. Horecazaken moeten alles in het werk stellen om te zorgen mensen niet kunnen neerzitten of samentroepen in of voor hun zaak: niet binnen, maar ook niet buiten op het terras. Dit geldt zowel voor de zaken die tijdelijk sluiten als voor zaken die afhaalservice organiseren.”

De stad adviseert daarom om alle stoelen en tafels samen te plaatsen of ze indien mogelijk volledig te verwijderen. “We vragen ook aan horecazaken die afhaal organiseren om bij de wachtrijen de social distancing-regels volgen. Door middel van een affiche of tijdelijke markeringen op de vloer kunnen zij hun klanten vragen om minstens anderhalve meter tussen te laten bij het wachten.”

De Lokale Politie en de Stedelijke Gemeenschapswachten zullen de komende dagen extra controleren of burgers en uitbaters al deze regels goed opvolgen. Als het nodig is, kunnen politieagenten of sanctionerende ambtenaren, hiertegen optreden.