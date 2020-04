Oostende zet vrijwilligers in om stoffen mondmaskers te maken voor iedereen Leen Belpaeme

26 april 2020

14u36 0 Oostende Ook Oostende zal mondmaskers voorzien voor de inwoners. Terwijl heel wat steden en gemeenten chirurgische mondmaskers kopen, wil Oostende die maskers voorbehouden voor de mensen in de vuurlinie. De stad zal wel samen met de ontmoetingscentra stoffen mondmaskers laten maken voor de inwoners. “De overheid raadt stoffen mondmaskers aan voor gezinnen omdat deze na een wasbeurt op 90 graden kunnen hergebruikt worden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Nu de maatregelen de komende weken stelselmatig zullen versoepeld worden, besliste de Nationale Veiligheidsraad dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen. In openbare ruimtes zal aangeraden worden zo veel mogelijk een mondmasker te dragen. In scholen en op openbaar vervoer wordt dat zelfs verplicht. Oostende plaatste de voorbije weken al verschillende bestellingen van professionele mondmaskers voor zorgverleners en andere mensen die in de frontlinie werken. Vanaf dit weekend zet de stad ook een grootschalige actie op poten om zelf stoffen mondmaskers te maken. Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk voldoende mondmaskers hebben voor de volledige bevolking van Oostende. “We kiezen er bewust voor de gespecialiseerde maskers voor te behouden aan de mensen die in de zorg werken. Stoffen mondmaskers bieden voldoende bescherming aan gezinnen”, licht Tommelein toe. De burgemeester sluit niet uit dat er later nog chirurgische mondmaskers kunnen uitgedeeld worden. “Als blijkt dat er geen problemen meer zijn met de bevoorrading zullen we er misschien uitdelen. Via de ontmoetingscentra hebben we nu een alternatief waarmee we nog sneller dan de overheid mondmaskers zullen kunnen verdelen die kunnen gewassen worden.”

Wie wil meehelpen door te naaien, textiel te knippen of te wassen, materiaal af te halen of te leveren,… kan zich vanaf nu registreren op www.oostende.be/mondmaskers. De stad coördineert alles en garandeert dat de productie van mondmaskers veilig verloopt.