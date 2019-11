Oostende zet samen met AWV drones in om tellingen uit te voeren aan kruispunten Leen Belpaeme

21 november 2019

14u53 0 Oostende De stad Oostende zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer drones inzetten om tellingen uit te voeren op zeven kruispunten in de stad.

“We hebben op dit moment zeven kruispunten waarvoor we geen cijfermateriaal beschikken”, licht schepen Björn Anseeuw toe. “In het verleden werd gewerkt met tellussen of medewerkers die postvatten en handmatig gegevens verzamelen. Nu willen we efficiënter data verzamelen aan de hand van dronebeelden. De drone gaat de lucht in op 21, 23, 28 en 30 november. De tijdstippen van de tellingen op de weekdagen zijn tussen 6.30 en 9.30 en 15.30 en 18.30 uur. Deze uren zijn het meest geschikt om de drukste momenten weer te geven. Voor een zaterdag, wordt, om dezelfde reden, tussen 12 en 18 uur geteld. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden zullen de tellingen niet doorgaan.” De 7 kruispunten zijn het Kennedyrondpunt, de Zandvoordestraat, de kruispunten Northlaan – Troonstraat, Duinkerkseweg – Nieuwpoortsesteenweg, Duinkerkseweg – Torhoutsesteenweg, Elisabethlaan – Stuiverstraat en Kruispunt Elisabethlaan met de Seringenstraat. De drones kunnen in één keer het hele knooppunt in beeld brengen doordat ze hoog vliegen.

Het cijfermateriaal zal gebruikt worden in kader van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. “Dankzij deze samenwerking en het bundelen van de krachten van stad en Vlaams overheid kunnen we duurzame, goed doordachte oplossingen voor een leefbare en bereikbare stad realiseren.”