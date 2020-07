Oostende zet gemeenschapswachten meer in voor preventie: deze zomer ook als hittebrigade Leen Belpaeme

23 juli 2020

10u41 0 Oostende Oostende heeft het takenpakket van de gemeenschapswachten onder de loep genomen en wil het team meer inzetten waarvoor ze opgeleid zijn: de aanpak van overlast en kleine criminaliteit. Deze zomer zullen ze al specifiek extra aandacht richten naar honden die achtergelaten worden in auto’s.

De 10 gemeenschapswachten in Oostende werden de voorbije jaren steeds meer ingezet als manusje vanalles. Ze moesten bouwvergunningen aanplakken, de groenophaling begeleiden of hekkens plaatsen. De gemeenschapswachten krijgen echter een uitgebreide opleiding vooraleer ze aan de slag gaan en die ging verloren bij het uitvoeren van deze taken. “Door de tijd die vrijkomt kunnen we dit team gericht inzetten. Zo kan er meer aandacht gaan naar de zaken waar Oostendenaars en bezoekers van onze stad zich aan storen”, vertelt schepen Maxim Donck Het gaat onder meer over de aanpak van zwerfvuil, wildplassen, hondenpoep en fiets- en gauwdiefstallen. We kunnen niet alles van vandaag op morgen oplossen, maar we willen deze problemen wel als absolute prioriteit behandelen.”

Hittebrigade

Eén van de nieuwigheden in het takenpakket van de Gemeenschapswachten wordt de inzet van een zogenaamde ‘hittebrigade’ tijdens de zomermaanden. “Nog steeds is niet iedereen zich ervan bewust hoe snel de temperatuur in de wagen kan oplopen tijdens warme dagen. Te vaak nog worden kinderen of dieren achtergelaten in de wagen”, licht schepen Donck toe. De hittebrigades zijn teams van gemeenschapswachten en jobstudenten die tijdens de warme zomerdagen samen op pad gaan om extra toezicht te houden op geparkeerde wagens en de aanwezigheid van achtergelaten kinderen en/of dieren. Daarnaast houden zij ook een oogje in het zeil voor diefstallen uit voertuigen. Het is daarbij belangrijk om dieven geen kans te geven. De wagen altijd afsluiten is evident, maar het kan ook helpen om geen waardevolle voorwerpen, geld of handtassen zichtbaar in het voertuig achter te laten.

Vorig jaar (2019) werden er door de gemeenschapswachten 55.109 voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van waardevolle voorwerpen. Dit jaar voerden de gemeenschapswachten en jobstudenten ‘Preventie’ al zo’n 21.950 controles uit. Hierbij werd de Lokale Politie 46 keer verwittigd. Het ging voornamelijk om meldingen van aangetroffen handtassen, gps’en en opstaande ramen of deuren. Indien effectief blijkt dat er kinderen of dieren werden achtergelaten in het voertuig wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de lokale politie. Burgers kunnen deze melding maken via het nummer 101.