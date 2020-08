Oostende zet dit jaar Oosteroever in de kijker op Open Monumentendag Leen Belpaeme

21 augustus 2020

10u24 0 Oostende Op 13 september vindt opnieuw de Open Monumentendag plaats. Elk jaar wordt onroerend erfgoed in de kijker geplaatst op deze dag. Na een cultureel rustige zomer krijgen toeschouwers op deze dag de kans om doe-activiteiten, lezingen en geleide wandelingen te volgen. Dit jaar staat de Oosteroever centraal.

Voor de zesde keer op rij vertelt de dienst Cultuur een ruimer verhaal van de stad en de ontwikkeling door de jaren heen op basis van een belangrijke historisch as. Dit jaar is dat de Dokter Eduard Moreauxlaan met de wijk Oosteroever. Dit gebied kreeg de voorbije jaren steeds meer aandacht, maar het is nog relatief onbekend. Toch bevinden zich enkele opvallende bouwwerken zoals Vuurtoren de Lange Nelle, Fort Napoleon, een stukje van de Atlantikwall en een strekdam. “We organiseren geleide wandelingen, workshops en digitale activiteiten om bezoekers kennis te laten maken met dit mooi stukje Oostende. Zo stelt auteur Doris Klausing haar allernieuwste boek Oesters en Walvissen over topbioloog Pierre-Joseph Van Beneden voor”, zegt schepen Bart Plasschaert.

De bezoeken aan de deelnemende musea en activiteiten tijdens Open Monumentendag zijn volledig gratis, maar inschrijven is vooraf verplicht door de coronamaatregelen. Inschrijven kan vanaf 24 augustus 18 uur tot en met 12 september 11 uur via www.oostende.be/omd. Je kan hier ook het volledige programma terugvinden.