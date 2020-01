Oostende zet de liefde opnieuw in de verf tijdens minifestival Liefde tussen de lijnen Leen Belpaeme

09 januari 2020

17u18 0 Oostende Het is nog wat vroeg om al te denken aan valentijn, maar in Oostende kan je al even dromen van het nieuwe programma voor Liefde tussen de lijnen.

Op 7, 8 en 9 februari verwelkomt Oostende opnieuw literair, muzikaal en beeldend talent met het jaarlijkse minifestival voor woord en muziek ‘Liefde tussen de Lijnen’. De dienst Cultuur van de stad Oostende werkt voor het eerst samen met curator Hendrik Tratsaert die het thema ‘de liefde’ door het volledige programma heeft doorgetrokken. Hendrik Tratsaert is werkzaam als schrijver, curator en programmamaker. In 2006 richtte hij het kunstencentrum Vrijstaat O. Na dertien jaar als artistiek directeur profileert hij zich sinds kort als onafhankelijk curator van cultuurprojecten. Het programma start op vrijdag opnieuw met Let Love Rule, het jaarlijks rendez-vous voor liefhebbers van spoken word is aan zijn tiende editie toe en om dat te vieren, nodigt de organisatie zowel gevestigde waarden als opkomend talent uit. Namen als Jonas Winterland, Wolken, Julie Cafmeyer, Bregje Hofstede, Edna Azulay, Lisette Ma Neza, Katrijn Van Bouwel en Monsieur le Sélecteur klinken voor heel wat mensen ongetwijfeld als muziek in de oren. Na het succes van de Letterenpromenade vorig jaar is er dit jaar opnieuw een literaire en muzikale wandeling langs unieke plekken in Oostende op 8 februari, maar dit keer onder de naam ‘Valentijnpromenade’. Ook het concept van de Bibdate staat opnieuw op het programma en staan boeken over de liefde centraal. “Curator Hendrik Tratsaert koos ervoor om het thema ‘de liefde’ doorheen het volledige programma van het driedagen durende festival door te trekken. Dat combineert hij met culinaire elementen die het geheel versterken”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Op zondagmorgen delen twee specialisten in relaties en seks en een glasheldere sopraan en pianist hun kennis en kunnen over de liefde. Alle info en tickets via www.oostende.be/liefdetussendelijnen