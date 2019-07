Oostende zamelt muziekinstrumenten in voor een muziekcentrum in Banjul Leen Belpaeme

31 juli 2019

15u05 0 Oostende Geïnspireerd door de actie van Rudi Vranckx organiseert Oostende een inzamelactie om muziekinstrumenten en verwant materiaal naar Banjul te brengen om jongeren de kans te geven om in hun vrije tijd volop met muziek bezig te zijn. Er wordt een muziekcentrum opgericht binnen een duurzaam ontwikkelingscentrum waar muzieklessen kunnen gegeven worden.

In Gambia leren vaders hun zonen spelen op de traditionele muziekinstrumenten van het land. “Westerse instrumenten horen daar niet echt bij. Je kan er geen platen of muziekinstrumenten zoals wij die kennen kopen. Er is daarnaast ook heel veel armoede. Als je moet kiezen tussen een zak rijst of een instrument, dan kies je voor de rijst. Er is weliswaar veel muzikaal talent. Gambia is altijd een beetje het kleine broertje geweest, maar de invloed van Gambiaanse muziek mag niet onderschat worden voor West-Afrikaanse muziek”, licht Peter Vanslambrouck toe. Hij is stedenbandcoördinator bij de stad Oostende en zelf muzikant. “Het idee is al langer aan het rijpen om een muziekcentrum op te richten, maar eerst heb je muziekinstrumenten nodig. De actie van Rudi Vranckx om muziekinstrumenten in te zamelen voor de muziekschool in Mosul was een inspiratie om dit project op te starten. Er staan heel wat instrumenten die niet meer bespeeld worden op zolders. Met de instrumenten kunnen we een groter project opzetten. We willen een muziekcentrum opbouwen in een voormalige school. De hele site zal gerenoveerd worden met heel wat activiteiten. Er is nu al een fietsatelier en stadstuinen. Er is ook al een start-up voor straatstenen. Het wordt een duurzaam ontwikkelingscentrum waarbij we vertrekken vanuit creativiteit en innovatie.” Daarbij hoort ook muziek. “In Gambia zijn de mensen heel sterk in muziek. De traditionele muziek moet daarbij zeker een plaats krijgen, maar je ziet ook dat de jongeren zich aangetrokken voelen tot de R&B sound maar de instrumenten niet hebben om ermee aan de slag te gaan. We zullen wel enkele mensen vinden die les willen geven en het internet kan ook gebruikt worden. Er staan duizenden tutorials online en we kunnen ook via afstand les geven.”

Niet enkel muziekinstrumenten zijn welkom. Ook microfoons, statieven, geluidsinstallaties en mengpanelen zijn zeer bruikbaar. Uiteraard is het de bedoeling om enkel kwaliteitsvolle instrumenten en ander materiaal te verschepen. Ondermeer de zanger Joe Mullen schonk al twee elektrische gitaren en er werd al een keyboard geschonken. “De respons in de muziekwereld is heel positief. Het is ook onze bedoeling om de schenkers op de hoogte te houden van wat er gedaan wordt met de muziekinstrumenten. Zo worden ze betrokken bij het project.”

Het ingezamelde materiaal kan worden verscheept met het marineschip A960 Godetia. Het vertrek is voorzien op 7 oktober in Zeebrugge.

Heb je een instrument of ander materiaal dat je aan ‘Music for Banjul’ wil schenken? Surf dan naar www.oostende.be/musicforbanjul en vul het formulier in of mail naar stedenband@oostende.be. De actie loopt tot 1 september.