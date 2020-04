Oostende zal voorlopig geen mondmaskers voorzien voor alle inwoners Leen Belpaeme

22 april 2020

12u06 15 Oostende De Stad Oostende koopt eigen beschermingsmateriaal aan om de mensen die in de vuurlinie staan te bevoorraden. Maar er wordt gewacht op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of er ook mondmaskers worden aangekocht voor de inwoners.

“We voorzien voorlopig geen mondmaskers voor álle inwoners”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “We wachten daarvoor op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. We gaan zeker nog mondmaskers bestellen, maar willen eerst voorrang geven aan wie die het meest nodig heeft. We hebben er enkele weken geleden al besteld en zijn nu bezig aan een nieuwe bestelling. Die FFP2-maskers gaan in de eerste plaats naar de mensen die in de vuurlinie staan, zoals de volledige eerstelijnszone in de woonzorgcentra, kinesisten, apothekers, zelfstandige thuiszorgmaskers… en de politie.” Het onderwerp komt ook aan bod in het schepencollege van vrijdag, maar het zal dan waarschijnlijk nog te vroeg zijn om al een beslissing te nemen.