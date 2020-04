Oostende zal meerjarenplanning voorlopig nog niet herzien. “Het is nog te vroeg om de financiële impact van de crisis in te schatten voor de stad” Leen Belpaeme

28 april 2020

10u32 0 Oostende Oostende verwacht dat de coronacrisis een grote impact zal hebben op de meerjarenplanning van de stad, maar het is volgens burgemeester Bart Tommelein nog te vroeg om nu al belangrijke keuzes te maken. “Er zullen minder inkomsten zijn en meer uitgaven, maar we moeten eerst zicht hebben op de definitieve situatie voor we beslissingen nemen.”

De oppositie wilde tijdens de gemeenteraad maandag graag weten of er al een concrete inschatting is van de financiële gevolgen van de crisis voor de stad en of het schepencollege bereid is om de meerjarenplanning te herzien. “Dit is een crisis die we in 90 jaar niet gezien hebben. Moeten we nu wel dringend het stadhuis renoveren of moeten we voor de Oostendenaars andere dringende dingen voorzien. Is het schepencollege bereid om de planning te herzien met de voltallige gemeenteraad om Oostende veilig door deze crisis te loodsen”, vroeg Crombez zich af. Tommelein wil eerst zicht krijgen op de impact van de crisis. “We moeten eerst weten hoe lang dit zal duren en hoe we ermee moeten omgaan. We zijn al begonnen met die oefening, maar er moet eerst ook duidelijkheid zijn over de definitieve situatie voor we cruciale beslissingen nemen. Het dossier van het stadhuis zat grotendeels buiten de begroting. We hadden een samenwerking met een externe partner voorzien. Je kan misschien nog eens beslissen om de renovatie uit te stellen, maar je kan het dossier niet blijven doorschuiven naar een volgende generatie, zeker als je de impact bekijkt naar energie en klimaat toe is dat geen goede optie.”

De stad is nog niet meteen van plan om belastingen aan te passen, zo zei Tommelein op een vraag van Christian Verougstraete (Vlaams Belang). Hij stelde voor om de belastingen op handelsactiviteiten kwijt te schelden voor de periode waarin de zaken niet actief konden zijn. “Dat is een mogelijkheid, maar we kunnen dat onmogelijk doen als we niet weten wat de impact van de crisis zal zijn. We moeten eerst weten in welke situatie we nog zullen verzeild raken. We moeten dit breed bekijken. We zijn nu eerst bezig met de zomer van 2020 en dan zullen we economisch en sociaal een relanceplan opmaken”, zei Tommelein nog.