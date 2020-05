Oostende zal aantal shoppers tellen in de winkelstraten en er komt ook eenrichtingsverkeer in de drukste straten: “Mensen zullen in realtime kunnen volgen hoe druk het is” Leen Belpaeme

04 mei 2020

17u05 3 Oostende De stad heeft een actieplan opgemaakt om de heropening van de winkels volgende week veilig te laten verlopen en zal enerzijds bijhouden hoeveel mensen in de drukste zones aanwezig zijn, maar er wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd met een circulatieplan in de drukste winkelstraten en er komen extra sanitaire stations waar mensen hun handen kunnen wassen.

Een week voor de opening van de winkels heeft stad Oostende het plan bekendgemaakt waarmee ze tegen maandag de veiligheid van de shoppers willen verzekeren in de winkelstraten. De straten werden opgedeeld in verschillende zones naargelang het risico. De Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Vlaanderen en het Wapenplein liggen bijvoorbeeld in de rode zone waar ook het grootste risico is. In deze straten zal onder meer bijgehouden worden hoeveel mensen er aanwezig zijn. “Het is belangrijk dat de winkels op een veilige manier kunnen heropenen. We willen mensen niet aanmoedigen tot funshopping, maar als mensen echt iets nodig hebben mogen ze ook geen schrik hebben. Daarnaast is het ook belangrijk voor mensen die er hun brood mee verdienen”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Het systeem zal ook gebruikt worden door de politie

om in te grijpen als het te druk wordt. Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA)

Via een online-applicatie zal iedereen in realtime kunnen volgen hoeveel mensen er aanwezig zijn in de winkelstraat waardoor ze op voorhand kunnen inschatten of het een goed tijdstip is om naar het centrum af te zakken. “Het systeem zal ook gebruikt worden door de politie om in te grijpen als het te druk wordt. Er komt ook een circulatieplan voor de meest drukke winkelstraten waar eenrichtingsverkeer nodig is. Er komen zones waar mensen veilig kunnen wachten en waar ze met de nodige afstand kunnen wandelen”, zegt de schepen voor Economie nog.

Handwasstations

Voor de markeringen wil de stad zo weinig mogelijk nadars gebruiken. “De look-and-feel wordt enorm belangrijk. We doen dat daarom in onze huisstijl en we zullen streetart of stickers gebruiken voor de aanduidingen in het straatbeeld. Beleving is belangrijk. We willen ook extra inzetten op handhygiëne. We voorzien extra handwasstations op strategische plaatsen en voldoende sanitair. Het zal daarbij belangrijk zijn om die kraaknet te houden”, vult schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA) toe.

De stad wil het shoppen zo aangenaam mogelijk maken, maar daarom niet aanmoedigen. “Het allerbelangrijkste is de veiligheid, die staat nu centraal”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) nog. “We gaan veel aandacht besteden aan de wachtrijen, die moeten goed georganiseerd worden zodat we agressie kunnen vermijden. We gaan de politie niet inzetten voor handhaving, maar we werken met een team die de mensen kan informeren en sensibiliseren en de politie verwittigen als het nodig is. Er komt een burgemeestersbesluit zodat we de regels ook kunnen afdwingen als dat nodig zou blijken, maar ervaring leert me dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Er is weliswaar altijd een klein deel die dit niet doet. We moeten gepast kunnen reageren als mensen de regels overtreden.”

Er komt een wekelijkse evaluatie en waar nodig zal het systeem aangepast worden aan de veranderende omstandigheden.