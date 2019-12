Oostende wil minder vuurwerk en dat geldt ook voor het vuurwerkfestival in de zomer Leen Belpaeme

23 december 2019

12u08 10 Oostende “Stad Oostende zal voortaan spaarzaam omgaan met vuurwerk en wil op die manier een diervriendelijke en veilige stad zijn”, zo laat burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weten. Het vuurwerk op oudejaar gaat nog door, maar de burgemeester zal voorstellen aan Toerisme Oostende om het vuurwerk op maandag tijdens de zomermaanden af te schaffen.

Sinds 27 mei van dit jaar is het afsteken van vuurwerk in heel Vlaanderen verboden, tenzij een stad of gemeente een vergunning aflevert. Stad Oostende zal in principe geen individuele vergunningen meer toekennen en zal zelf ook spaarzaam zijn met vuurwerk. “De luide knallen van afgeschoten vuurwerk zijn voor veel dieren erg angstaanjagend. Ook lopen er elk jaar heel wat mensen ernstige verwondingen op omdat ze niet op de juiste manier omgaan met vuurpijlen. We zullen ons voortaan beperken tot enkele officiële momenten”, laat burgemeester Bart Tommelein weten. Tijdens de oudejaarsnacht kan iedereen nog steeds om 23.45 uur op het Groot Strand naar het vuurwerk kijken.

De beslissing is slecht nieuws voor de liefhebbers van vuurwerk want het vuurwerkfestival tijdens de zomermaanden zal niet meer doorgaan. De burgemeester zal immers voorstellen aan de Raad van Bestuur van Toerisme om de vuurwerken in de zomermaanden op maandag stop te zetten. Enkel op 11 en 21 juli is er dan nog vuurwerk, waarvan 11 juli geluidsarm is op Mariakerke. Over 15 augustus wordt er nog getwijfeld.