Oostende wil meer jonge ouders overtuigen om voor herbruikbare luiers te kiezen Leen Belpaeme

13 maart 2020

16u19 6 Oostende Oostende schaft de premie voor herbruikbare luiers af, maar wil het budget voortaan inzetten voor promotie en infosessies in de ontmoetingscentra.

“Gemiddeld komen er per jaar slechts een tiental aanvragen binnen voor een premie voor herbruikbare luiers. We hebben daarom beslist om het budget voorzien voor de luierpremies anders in te vullen. De eenmalige premie van 125 euro wordt afgeschaft en er wordt gekozen voor promotie en infosessies in de ontmoetingscentra in samenwerking met De Luierhoek”, licht schepen van Mens & Milieu Silke Beirens (Groen) toe. “Ik ben groot voorstander van herbruikbare luiers. Ze zijn sowieso goedkoper in gebruik dan wegwerpluiers. Waarom dan nog een premie geven? Niet de kostprijs is het probleem, wel het feit dat te weinig mensen ermee vertrouwd zijn. We merken dat de aanvragen vooral komen van jonge ouders die al overtuigd zijn. Onze opdracht moet vooral zijn om zoveel mogelijk ouders over de streep te trekken. Daar willen we nu op inzetten.”

Oostende zal binnenkort in de verschillende ontmoetingscentra infosessies organiseren in samenwerking met De Luierhoek. Zij beschikken over experts die het gebruiksgemak en de andere voordelen van wasbare luiers op een erg praktische manier uit de doeken doen. “Bij De Luierhoek kan je terecht met al je vragen over wasbare luiers. Ze nemen ook voldoende materiaal mee naar de sessie zodat je kennis kan maken met allerlei types. Met de infosessies hopen we in elk geval meer jonge Oostendse ouders te bereiken én te overtuigen om voor herbruikbare luiers te kiezen.” zegt schepen Beirens.