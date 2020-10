Oostende wil ‘lekkers van bij ons’ tot bij de horeca krijgen en stelt voedselregisseur aan Leen Belpaeme

06 oktober 2020

17u07 0 Oostende Onder de noemer ‘Oostende Oogst’ zet de stad volop in op duurzame voeding. “Veel horecazaken zijn immers wel geïnteresseerd in lokale producten, maar het aanbod is nog te klein en ook over de distributie moet nagedacht worden", zegt schepen Silke Beirens (Groen). Met Kathy Belpaeme werd hiervoor zelfs een voedselregisseur aangenomen.

De stad kreeg via het HORIZON 2020-onderzoeksprogramma van de Europese Unie 302.000 euro voor vier jaar. Oostende Oogst wil de stad niet enkel voedsel, maar ook ideeën en ondernemers oogsten. “De bedoeling is om mensen samen te brengen, van onderzoek tot bij de horeca. Zo willen we meer ruimte geven aan duurzame voedselproductie. Veel horecazaken zijn immers wel geïnteresseerd in lokale producten, maar het aanbod is nog te klein en ook over de distributie moet nagedacht worden. Er zijn heel concrete plannen. Zo is een actieplan ‘voedselverspilling’ is in de maak, waarbij we in eerste instantie focussen op gezinnen en grootkeukens. We starten met een voedselverdeelplatform om de voedselhulp in Oostende nog beter te organiseren. We hebben met Kathy Belpaeme een voedselregisseur die alles zal opvolgen”, licht schepen Silke Beirens (Groen) toe.

Tuinen van Stene

Kathy kweekt al twintig jaar haar eigen groenten. Met haar grote passie voor eigen kweek en lekkere, lokale voeding twijfelde ze geen seconde om te solliciteren voor de job. “Ik heb de eerste maanden in kaart gebracht wat er allemaal is. Er zijn veel losse initiatieven, maar die zijn nog niet aan een kapstok ophangen. We willen ook ruimte geven aan nieuwe projecten. Dat kan nieuwe tewerkstelling opleveren. Ik merk al dat er al veel interesse is. Ik werd al gecontacteerd door ondernemers die bijvoorbeeld een biodynamisch bedrijf starten. In andere grote steden die al een voedselstrategie hebben, kan dat al veel langer. Hier zijn de Tuinen van Stene de eerste kiem. Het ledenaantal van de biopluktuin is het laatste jaar gigantisch gestegen door de locatie hier. Er is nu zelfs een wachtlijst naast de 275 leden. Je voelt dat er veel interesse is en dat jonge ondernemers heel graag in Oostende iets willen opstarten. Het is aan ons om hen te ondersteunen en de juiste mensen bij elkaar te brengen”, legt Kathy Belpaeme uit.

In de komende maanden wordt de strategie verder uitgewerkt en daar mag ook de Oostendenaar zijn of haar zegje over doen. Dat kan via de website www.oostende.be/oogst.