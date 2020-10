Oostende wil kampeerwagenzones mogelijk maken Leen Belpaeme

07 oktober 2020

08u58 0 Oostende Gianni Cornette (Open Vld) stelde op de gemeenteraad de vraag of het huidig bestuur bereid is om ruimte te voorzien voor mobilhomes, een vorm van toerisme dat in stijgende lijn zit, maar waar in Oostende op vandaag geen plaats voor is. De stad wil de mogelijkheid voorzien in ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar zal deze zelf niet inrichten, zo vertelde schepen Kurt Claeys.

“Dat mensen meer en meer via camper of mobilhome op reis gaan, lijkt me logisch. Je bent voorzien van je eigen sanitair, nutsvoorzieningen en komt met niemand in contact buiten je eigen bubbel. Sommige mensen ziet kampeerwagentoerisme snel als een vorm van toerisme die geen meerwaarde brengt maar enkel plaats inneemt, maar dat klopt helemaal niet. Dit soort toerisme kan extra meerwaarde voor onze stad betekenen. Dit zijn bezoekers die onze stad op allerlei manieren komen ontdekken,” stelt Gianni Cornette.

Schepen Kurt Claeys (Open VLD) liet weten dat de stad de mogelijkheid wil voorzien om dit mogelijk te maken. “Kampeerwagentoerisme is een veilige en duurzame vorm van toerisme. Ondertussen zijn reeds verschillende stappen gezet die het inrichten van zulke plaatsen mogelijk moet maken. We moeten zeker eerst kijken waar het vandaag mogelijk is. Dan hebben we ook het initiatief genomen om in diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen, die volop in opmaak zijn, de mogelijkheid te voorzien om zones voor kampeerwagens mogelijk te maken,” zegt Schepen Kurt Claeys (Open Vld).

De stad Oostende zal echter enkel planmatig ondersteunen zodat externen dit verder kunnen uitvoeren.