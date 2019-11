Oostende wil een 30-tal stadsgebouwen verkopen en bouwt nieuwe wijkinfrastructuur Leen Belpaeme

27 november 2019

12u20 0 Oostende Oostende beschikt vandaag over zo’n 220 gebouwen. Er werd een eerste analyse gemaakt en daaruit werd een lijst van 30 gebouwen geselecteerd die verkocht zullen worden.

“Veel van de stadsgebouwen worden niet gebruikt waarvoor ze werden gebouwd. Dat zorgt ervoor dat de functies niet optimaal kunnen gebeuren. Heel wat gebouwen zijn in heel slechte staat. We hebben daarom gekeken of het wel nog zin heeft om er in te investeren?”, licht schepen Björn Anseeuw toe. Het stadsbestuur wil een omslag maken. “We hebben 10 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe infrastructuur voor alle wijkgebonden activiteiten. Per wijk willen we zo veel als mogelijk infrastructuur bundelen. Dat is en grote investeringsoefening, maar het moet voor meer comfort zorgen, een lagere onderhoudskost en grotere veiligheid”, zegt schepen Anseeuw. Op de lijst staan nu al een 30-tal gebouwen, maar dat kan nog uitbreiden. “We hebben nu een eerste analyse gemaakt. We moeten nu nog in overleg gaan met de verschillende jeugdbewegingen. Die lijst kan nog groter worden. De bedoeling is om alle gebouwen die we geen duurzame toekomst kunnen geven te verkopen.”