Oostende wil city taks verhogen van 2 naar 2,83 euro

per kamer per nacht: “Meer middelen om toerisme

in laagseizoen te stimuleren” Leen Belpaeme

19 augustus 2019

14u48 4 Oostende De gemeenteraad van Oostende stemt volgende week over de verhoging van de Oostendse verblijfsbelasting, de zogenaamde city taks, van 2 naar 2,83 euro per kamer per nacht. Met de extra inkomsten wil Oostende extra investeren in citymarketing en in nieuwe evenementen buiten het traditionele hoogseizoen.

Vanaf 2020 zullen toeristen die in Oostende overnachten 2,83 euro betalen per nacht per kamer (3 euro inclusief btw). De stad plaatst zich daarmee op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld Gent. De extra inkomsten gaan rechtstreeks naar Toerisme Oostende vzw om te investeren in citymarketing en in evenementen buiten het traditionele seizoen. “Toerisme is een belangrijke economische motor voor onze stad. Dankzij het invoeren van de city taks werd in het verleden met succes extra ingezet op de winterperiode. Door enkele acties is Oostende een stad geworden van alle seizoenen. Deze nieuwe middelen, bijgedragen door de bezoekers van onze stad, moeten ervoor zorgen dat we deze tendens nog kunnen versterken. We zullen hiervoor extra focussen op de maanden februari, maart en november”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Promotie

De aanpassing van de city taks gebeurde in samenspraak met HoReCa Middenkust. Voor de beroepsvereniging is het belangrijk dat de inkomsten van de city taks volledig gebruikt worden voor het promoten van hun toeristisch product. “Ook wij hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd, denk maar aan de verschillende nieuwe of gerenoveerde hotels. Samen zullen we onze stad nu nog sterker in de markt kunnen zetten”, vertelt voorzitter Bart Boelens.

Ensorstad

Toerisme Oostende is ervan overtuigd dat de maatregel het verblijfstoerisme zal aanzwengelen. “De bijkomende middelen zullen ongetwijfeld resulteren in het verhogen van het verblijfstoerisme in wat voorheen bestempeld werd als het laagseizoen”, zegt algemeen directeur Peter Craeymeersch. “Ook internationaal zullen we bijkomend investeren in communicatie waarbij Oostende ten volle als Ensorstad gepositioneerd wordt, met het nieuwe James Ensorhuis als speerpunt.” De aanpassing van de city taks staat volgende week geagendeerd op de gemeenteraad.