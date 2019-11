Oostende voorziet meer centen voor De Grote Post. “Een belangrijke erkenning voor onze inspanningen” Leen Belpaeme

28 november 2019

15u38 3 Oostende Het stadsbestuur voorziet in haar meerjarenplan vanaf 2020 een bedrag van 2,8 miljoen euro werkingsmiddelen voor De Grote Post. Daarmee komt er eindelijk een verhoging van het budget, iets waar het cultuurcentrum al lang naar vraagt.

Voor het eerst sinds de opening in 2012 kan De Grote Post beroep doen op een budget dat vastligt voor de volledige beleidsperiode. “Dat is een belangrijke erkenning voor de inspanningen van het team dat De Grote Post de afgelopen zeven jaar hielp uitbouwen en biedt vooruitzicht op stabiliteit binnen de werking”, zegt directeur Stefan Tanghe. “Binnenkort worden medewerkers, bestuurders en cultuurcollega’s uitgenodigd aan de tekentafel om samen te verder te schrijven aan een polyvalent en uitdagend project. Een plan waarin De Grote Post een kwalitatief aanbod garandeert voor haar bezoekers, maar ook via verrijkende samenwerkingen cultuur in de stad verder cultiveert”, zegt Tanghe.

Lokale initiatieven ondersteunen

Ook schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert is blij. In de toelichting die woensdag werd gegeven staat onder meer te lezen dat De Grote Post lokale initiatieven verder en sterker zal ondersteunen. “De extra middelen zijn vooral om het personeelsbestand op het juiste niveau te brengen. Dat was in het verleden niet mogelijk door de beperkte middelen. Daarnaast willen we wel dat De Grote Post een zo breed mogelijk spectrum van de lokale cultuursector kan betrekken in hun werking”, zegt de schepen.