Oostende voor Anker volgend jaar in teken van Ensor Leen Belpaeme

25 mei 2019

11u46 0 Oostende Het maritiem evenement Oostende voor Anker is nog volop bezig, maar tijdens de jaarlijkse ontvangst van de bemanning op het stadhuis in Oostende maakte burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) al het thema bekend voor 2020 en dat is Ensor in zee.

Het festival koos ervoor om de Oostendse kunstenaar als leidraad te nemen in de vierdaagse. De stad en de zee inspireerden de kunstenaar. “Het jaar 2020 wordt het Ensorjaar in Oostende. De schilder is wereldbekend en komt volgend jaar thuis in zijn stad. James Ensor als thema nemen voor Oostende voor Anker lijkt me dus een fantastische keuze. Het festival is zeer toegankelijk en spreekt zowel Oostendenaars als bezoekers aan. Na de evaluatie van de 20ste editie gaat de organisatie onmiddellijk van start met de voorbereidingen”, vertelt Tommelein. Ook curator Hubert Rubbens ziet het zitten. “Ensor woonde op 50 meter van de zee en kon als geen ander ervaren wat een kleurschakeringen er op zee gevormd worden met de zee, de wolken, het licht en de nevel. Hij schilderde prachtige marines in het Mercatordok en ook vanop de dijk, etsen en schilderijen die verhalen vertellen zoals enkel hij dat kon vastleggen. Deze pracht kennen de schippers allemaal maar al te goed en begrijpen dan ook het thema Ensor in zee.” In 2020 vindt Oostende voor Anker plaats vanaf vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni.