Oostende voor Anker gaat dit jaar niet door, zomerfestivals wachten bang af Leen Belpaeme

25 maart 2020

14u36 21 Oostende Het grootste maritieme festival van België heeft beslist om de editie van dit jaar niet te laten doorgaan. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 29 mei tot maandag 1 juni zou Oostende 150 internationale schepen verwelkomen, maar door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus is beslist om het evenement af te gelasten.

Oostende voor Anker lokt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers waardoor het maritieme stadsfestival al meer dan 20 jaar een vaste waarde is voor de Stad aan Zee. Op vandaag is het nog onduidelijk hoelang de verscherpte maatregelen in België en in onze buurlanden zullen blijven gelden. Heel wat schepen komen afgevaren uit deze landen, een reis die vaak enkele weken duurt. “Als de huidige reisrestricties nog een lange tijd verlengd worden, zullen heel wat schepen straks wellicht niet kunnen vertrekken uit hun thuishaven. Zo komt een groot deel van de schippers uit Nederland, waar het evenementenverbod nu geldt tot 1 juni. Ook voor de schippers uit het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen zijn de restricties voor een langere tijd te verwachten”, laat Toerisme Oostende weten.

Daarnaast wil de stad Oostende haar verantwoordelijkheid nemen. “Ondanks het toeristisch belang van dit evenement, lijkt het niet verstandig om kort na een lockdown periode een massa-evenement te organiseren waar veel mensen elkaar op een compacte ruimte ontmoeten. De veiligheid van onze organisatoren, schippers, deelnemers en bezoekers primeert”, zegt Bart Tommelein. Dit jaar was n.a.v. de opening van Het James Ensorhuis voor het thema ‘Ensor in Zee’ gekozen. Het thema zal voor volgend jaar behouden blijven en ook de schepen die reeds vastgelegd werden, worden geconfirmeerd voor volgend jaar. De nieuwe datum van 27 tot 30 mei 2021 kan meteen in de agenda aangestipt worden.

Rustig voorjaar

Ook de rest van het voorjaar zal er rustig uitzien. The Crystal Ship werd al uitgesteld en het schepencollege geeft momenteel geen toestemming meer voor evenementen op langere termijn. “We wachten af tot er meer duidelijkheid is”, zegt burgemeester Bart Tommelein. In het Kursaal werd al beslist om alle voorstellingen tot eind april te verplaatsen naar een andere datum. Voor sommige is er al een nieuwe datum, voor andere concerten moeten dit nog bevestigd worden. Ook voor het concert van Rammstein in juni, het eerste grote concert op het evenementenplein van Oostende, is het nog niet duidelijk of dit kan doorgaan.”

Bang afwachten voor de zomerevenementen

Wat er deze zomer zal gebeuren is nog voor iedereen onduidelijk. De organisatoren van Ostend Beach, dat gepland staat begin juli, wachten bang af. “Voor ons blijft de planning voorlopig zoals voorzien. Het is nog veel te vroeg om nu al beslissingen te nemen. We wachten de maatregelen af die na 5 april genomen worden”, zegt organisator Kevin Beirens. “Indien nodig zullen we dan schakelen, maar voorlopig blijven we achter de schermen volop bezig met de organisatie. Dat geldt ook voor onze andere grote organisatie in de zomer, Summer Love in Nieuwpoort. We hopen dat alles tegen dan terug genormaliseerd is. Onze LUST partys zijn wel al afgelast tot eind mei.” Ondertussen kunnen bezoekers nog altijd tickets kopen. “Dat loopt wel, maar het is natuurlijk minder in vergelijking met andere jaren. De mensen wachten af, wat heel begrijpelijk is.”